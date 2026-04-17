تحرك عاجل من محافظ أسوان للإطمئنان على مصابى حريق محطة وقود

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، بالتوجه إلى مستشفى أسوان الجامعى للإطمئنان على حالة المصابين جراء الحريق المحدود الذى إندلع داخل محطة وقود تقع بواجهة سور محطة قطارات السكك الحديدية .

رافق نائب المحافظ والسكرتير العام ، العميد أحمد صلاح الدين رئيس مدينة أسوان ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ .

تم نقل تحيات محافظ أسوان للمصابين ، متمنياً لهما الشفاء العاجل ، وخاصة أن الحالة العامة لهم مستقرة ، مع التأكيد على توجيهات المحافظ بشأن تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهما على أكمل وجه .

,تابع نائب المحافظ والسكرتير العام الحالة الصحية للمصابين ، حيث يتلقى أثنان العلاج داخل المستشفى بعد تعرضهما لحروق طفيفة من الدرجة الثالثة ، فيما تماثل المصاب الثالث للشفاء ، وتم تلقيه للإسعافات الأولية وخروجه من المستشفى حيث جاء الحريق نتيجة حدوث شرز بماكينة الديزل أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها ، والتى تستخدم كبديل عند إنقطاع التيار الكهربائى .



يأتى هذا التحرك فى إطار المتابعة المستمرة من محافظ أسوان لكافة الأحداث الطارئة ، والتأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الحيوية حفاظاً على أرواح المواطنين والعاملين بها .