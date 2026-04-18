أخبار أسوان| افتتاح مسجد قباء.. ندوات توعوية للمرأة.. ولمسات جمالية لمبادرة الشباب

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 17/4/2026 أحداث متنوعة.

ففى ضوء تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف سلسلة الندوات التوعوية الهادفة لنشر الوعى المجتمعى وتعزيز دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع ، فضلاً عن ترسيخ قيم الإنتماء والولاء، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن؛ واصلت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى بالتعاون مع الجهات المعنية من المؤسسات التعليمية والمجتمعية والدينية بتنظيم مجموعة متميزة من الندوات والفعاليات والأنشطة المتنوعة .

تنظيم سلسلة ندوات توعوية لوحدة تكافؤ الفرص بأسوان

تواصل مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" التي أطلقها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهودها المكثفة لتجوب مختلف مراكز ومدن المحافظة، إذ شارك مجلس الشباب المصري في فعاليات المبادرة بتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتطوير داخل مركز ومدينة كوم أمبو .

مبادرة أسوان بشبابها أجمل داخل مركز ومدينة كوم أمبو.. صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة، وتكثيف البرامج والفعاليات التوعوية والخدمية للوصول إلى كافة الأهالي بمختلف القرى والنجوع بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتعزيز الوعي المجتمعي بالشكل المطلوب.



قومي المرأة بأسوان يواصل البرامج التدريبية وخدمات التوعية داخل القرى والنجوع

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة بالمرور المفاجئ على عدد من محطات تعبئة المواد البترولية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الخدمات الحيوية وضمان تقديمها وفق أعلى معايير الأمان والجودة لتلافى وقوع أى حرائق مستقبلية وللحفاظ على سلامة المترددين على المحطات والعاملين فيها .



المرور على محطات الوقود للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة بأسوان



كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، بالتوجه إلى مستشفى أسوان الجامعى للإطمئنان على حالة المصابين جراء الحريق المحدود الذى إندلع داخل محطة وقود تقع بواجهة سور محطة قطارات السكك الحديدية .

تحرك عاجل من محافظ أسوان للإطمئنان على مصابى حريق محطة وقود

فى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، من أجل نشر الفكر الوسطى المستنير .



افتتاح مسجد قباء بمدينة أسوان الجديدة بمساحة 275 مترا بـ4 ملايين جنيه