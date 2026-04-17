تنظيم سلسلة ندوات توعوية لوحدة تكافؤ الفرص بأسوان

فى ضوء تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف سلسلة الندوات التوعوية الهادفة لنشر الوعى المجتمعى وتعزيز دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع ، فضلاً عن ترسيخ قيم الإنتماء والولاء، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن؛ واصلت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى بالتعاون مع الجهات المعنية من المؤسسات التعليمية والمجتمعية والدينية بتنظيم مجموعة متميزة من الندوات والفعاليات والأنشطة المتنوعة .

وشملت الندوات تنظيم ندوة توعوية بعنوان "التميز فى الأداء طريق المستقبل"، وذلك بمجمع العروبة المشتركة للمرحلة الثانوية ، وأيضاً بمدرسة محمد صلاح الدين الباقر الثانوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

ندوات

وتنظيم ندوة توعوية بعنوان "شباب من أجل بيئة مستدامة" بمدرسة عبد الستار مدنى الثانوية التجارية بمدينة البصيلية ، ومدرسة نصر النوبة الفندقية ، مع عقد ندوة بعنوان " مجتمع مدرسى بدون تنمر " داخل مدرسة السباعية الإبتدائية الجديدة ، وأيضاً بالمدرسة الإبتدائية بكلابشة وذلك فى إطار نشر الوعى وبناء بيئة تعليمية آمنة قائمة على الإحترام المتبادل ونبذ العنف.

بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية بعنوان :" بصيرتى قوتى … أصنع بها مستقبلى" لطلاب مدارس التربية الخاصة لذوى الإعاقة ، مع عقد ندوة توعوية بعنوان " أنت مهم وإختلافك قوة " ، وذلك بمدرسة التربية الفكرية بالسباعية ، كما تم المشاركة فى فعاليات القوافل الطبية لتنظيم الأسرة والتى أطلقتها مديرية الصحة بقرى الشماخية بالبصيلية ، والشيخ تاج بالسباعية ، وكلح الكرنك فى مركز إدفو ، وتنظيم ندوة توعوية بعنوان "تعلم اليوم لتكن قائد الغد" بمدرسة السيدة نفيسة الإعدادية للبنات.