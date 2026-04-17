قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المرور على محطات الوقود للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة بأسوان

محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة بالمرور المفاجئ على عدد من محطات تعبئة المواد البترولية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الخدمات الحيوية وضمان تقديمها وفق أعلى معايير الأمان والجودة لتلافى وقوع أى حرائق مستقبلية وللحفاظ على سلامة المترددين على المحطات والعاملين فيها .

ويأتى ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل محطات الوقود .

وتم التأكد من توافر إشتراطات السلامة المهنية وأنظمة مكافحة الحريق داخل المحطات ، مع مراجعة صلاحية طفايات الحريق وخزانات الوقود وخطوط الإمداد ، والتشديد على الإلتزام بالمعايير البيئية وعدم وجود أى تسريبات أو مخالفات .

وتم التنبيه على العاملين بضرورة إرتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء العمل ، مع التنظيف المستمر لأرضيات محطات الوقود لتحقيق درجات الأمان المطلوب بها ، ووضع المعايير الخاصة بالتعبئة بشكل واضح على كل ماكينة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى مخالفات يتم رصدها .

محطات الوقود


بالإضافة إلى تكثيف أعمال التفتيش الدورى من التموين والجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لضمان الإستمرارية فى تحقيق الإنضباط وإحكام السيطرة على توزيع كميات الوقود من البنزين والسولار وفقاً للسعة اللترية والتأكد من التراخيص الخاصة بالمركبات المختلفة ، مع مراجعة التصاريح الخاصة بالمشروعات ومواقع العمل ، وأيضاً مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة بالكميات الواردة داخل كل محطة وآلية التوزيع طبقاً للضوابط المنظمة .

وتؤكد محافظة أسوان على أن الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين يأتى فى مقدمة أولوياتها، ولن يتم التهاون مع أى تقصير أو إهمال داخل محطات الوقود .

مع إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة لضمان الالتزام الكامل بكافة الإشتراطات، وتحقيق أعلى معدلات الأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

دكتور ياسر النادي

تعيين الدكتور ياسر النادي رئيساً لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية

القمح

بسبب حصاد القمح وتوريده.. إحالة مخالفات بمحافظتي المنيا وقنا للنيابة العامة

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول "مستقبل المتحف المصري"

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد