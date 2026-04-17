المرور على محطات الوقود للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة بأسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة بالمرور المفاجئ على عدد من محطات تعبئة المواد البترولية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الخدمات الحيوية وضمان تقديمها وفق أعلى معايير الأمان والجودة لتلافى وقوع أى حرائق مستقبلية وللحفاظ على سلامة المترددين على المحطات والعاملين فيها .

ويأتى ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل محطات الوقود .

وتم التأكد من توافر إشتراطات السلامة المهنية وأنظمة مكافحة الحريق داخل المحطات ، مع مراجعة صلاحية طفايات الحريق وخزانات الوقود وخطوط الإمداد ، والتشديد على الإلتزام بالمعايير البيئية وعدم وجود أى تسريبات أو مخالفات .

وتم التنبيه على العاملين بضرورة إرتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء العمل ، مع التنظيف المستمر لأرضيات محطات الوقود لتحقيق درجات الأمان المطلوب بها ، ووضع المعايير الخاصة بالتعبئة بشكل واضح على كل ماكينة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى مخالفات يتم رصدها .

بالإضافة إلى تكثيف أعمال التفتيش الدورى من التموين والجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لضمان الإستمرارية فى تحقيق الإنضباط وإحكام السيطرة على توزيع كميات الوقود من البنزين والسولار وفقاً للسعة اللترية والتأكد من التراخيص الخاصة بالمركبات المختلفة ، مع مراجعة التصاريح الخاصة بالمشروعات ومواقع العمل ، وأيضاً مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة بالكميات الواردة داخل كل محطة وآلية التوزيع طبقاً للضوابط المنظمة .

وتؤكد محافظة أسوان على أن الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين يأتى فى مقدمة أولوياتها، ولن يتم التهاون مع أى تقصير أو إهمال داخل محطات الوقود .

مع إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة لضمان الالتزام الكامل بكافة الإشتراطات، وتحقيق أعلى معدلات الأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.