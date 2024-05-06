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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مطار غزة شرق مدينة رفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية برفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، حيث محيط مطار غزة الدولي.

كما استهدفت عددا من الأراضي الزراعية الحدودية، ودوت انفجارات هائلة في تلك المنطقة بالإضافة إلى قصف مكثف من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية.

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وأضاف "جبر" خلال رسالة على الهواء، أن هذا القصف الإسرائيلي الكبير كان دافعا للسكان الفلسطينيين للنزوح بشكل جماعي من تلك المنطقة الشرقية الحدودية باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية وتحديدا إلى منطقة المواصي، التي تحدث الاحتلال ووصفها بأنها ستكون منطقة آمنة وطالب الفلسطينيون بالنزوح إليها.

ولفت إلى أن حركة المواطنين ما زالت في هذه المنطقة الشرقية مستمرة حتى اللحظة، ومنذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم بالاتصال المواطنين وإلقاء المنشورات الورقية باتجاه المناطق التي يريد إخلاءها في شرق القطاع بدأ الفلسطينيين يتخوفون من هذه العملية العسكرية ضد المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية.

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