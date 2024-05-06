جددت الخارجية الفرنسية، معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



وقالت الخارجية الفرنسية: "نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون شخص".