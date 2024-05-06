جددت الخارجية الفرنسية، معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت الخارجية الفرنسية: "نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون شخص".
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
جددت الخارجية الفرنسية، معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت الخارجية الفرنسية: "نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون شخص".
ADVERTISEMENT