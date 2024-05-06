عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الفرنسية: نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية

جددت الخارجية الفرنسية، معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

txt

القاهرة الإخبارية: سجون سرية وإخفاء قسري واستهدافات وانتهاكات إسرائيلية في الضفة.. تفاصيل

txt

مسئول إسرائيلي: بايدن سيتحدث مع نتنياهو في وقت لاحق بشأن رفح الفلسطينية


وقالت الخارجية الفرنسية: "نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون شخص".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

ضربة قوية للأهلي..غياب نجم الفريق عن نهائي أفريقيا أمام الترجي

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ترشيحاتنا

مأساة في مدينة ملاهي.. وفاة شابة داخل لعبة قطار الموت بـ6 أكتوبر

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة برفح الفلسطينية

البرلمان العربي يحذر من اجتياح رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية

تعليق أمريكي بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على عملية رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة تحضير حلوى الليمون اللذيذة

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ