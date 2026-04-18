قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات صن داونز والترجي التونسي .. تعرف عليها

صن داونز والترجي التونسي
صن داونز والترجي التونسي
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، اليوم السبت 18 أبريل 2026، إلى مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، حيث يحتضن اللقاء المرتقب بين الترجي الرياضي التونسي وماميلودي صن داونز، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 وتُعد هذه المواجهة واحدة من أقوى مباريات الموسم، نظرًا لما يحمله الفريقان من تاريخ كبير وخبرة واسعة في المنافسات القارية.

طموحات مشتركة نحو اللقب القاري

يدخل الفريقان المباراة بطموحات عالية، حيث يسعى كل منهما إلى حجز مقعد في النهائي والمنافسة على التتويج باللقب. الترجي يأمل في تعويض خسارة الذهاب والعودة بقوة، بينما يطمح صن داونز إلى استغلال أفضلية الأرض والجمهور للحفاظ على تقدمه وخطف بطاقة التأهل.

أفضلية صن داونز في مباراة الذهاب

كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في تونس قد انتهت بفوز ماميلودي صن داونز بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب. ويضع هذا الفوز الترجي تحت ضغط كبير، حيث يحتاج الفريق التونسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لقلب الموازين.

تاريخ مواجهات متكافئ بين الفريقين

تشير نتائج المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في المستوى، حيث غلب عليها طابع الندية والتوازن. ففي عام 2026 حسم صن داونز لقاء الذهاب بهدف نظيف، بينما شهدت مواجهات 2024 تبادل الفريقين الفوز بنفس النتيجة (1-0) في نصف النهائي. أما في 2017، فقد تعادلا دون أهداف في إحدى المباريات، قبل أن ينجح الترجي في تحقيق الفوز خارج أرضه بنتيجة 2-1.

صراع مفتوح حتى اللحظة الأخيرة

في ظل هذا التاريخ المتوازن، تبدو مواجهة الليلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث يصعب التكهن بهوية المتأهل. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، في صراع كروي يعكس قوة الكرة الأفريقية وتطورها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

تويوتا ياريس كروس 2026
