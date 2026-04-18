الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مباريات السبت.. موقعة الحسم بين الترجي وصن داونز بنصف نهائي دوري الأبطال

صن داونز والترجي التونسي
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم السبت 18 أبريل 2026 إلى مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، حيث تُقام مباراة الإياب الحاسمة بين الترجي الرياضي التونسي وماميلودي صن داونز، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وتُمثل هذه المواجهة محطة فاصلة في مشوار الفريقين نحو بلوغ النهائي القاري، في ظل طموحات كبيرة ورغبة مشتركة في التتويج باللقب.

نتيجة مباراة الذهاب تمنح الأفضلية لصن داونز

كان لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب رادس في تونس قد انتهى بفوز ماميلودي صن داونز بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة العودة. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب برايان ليون مونيز، ليضع فريقه في موقف مريح نسبيًا، بينما بات الترجي مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لقلب الطاولة والتأهل.

موعد المباراة وتفاصيل الملعب

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في بريتوريا، . ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة من جانب أنصار صن داونز الذين سيمنحون فريقهم دفعة معنوية قوية.

القنوات الناقلة والتغطية الإعلامية

سيتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD، مع تعليق صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي، .

صراع مفتوح على بطاقة التأهل

يدخل الترجي اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، بينما يسعى صن داونز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على تقدمه. وبين الطموح التونسي والثقة الجنوب أفريقية، تبقى كل الاحتمالات واردة في مواجهة قد تُحسم بتفاصيل صغيرة

