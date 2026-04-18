غرامات فورية.. أمن الغربية يحرر 109 مخالفات لردع قائدي المركبات والسيارات

رصدت إدارة مرور الغربية، 109 مخالفات متنوعة، في حملات على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية



تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 109 مخالفات شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين وغرامات فورية



كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 44 ألفا و80 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.