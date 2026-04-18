دعوى عزل وتأديب عدد من أطباء مستشفى العباسية.. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة لعزل وتأديب عدد من أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية.

حملت الدعوى رقم 25143 لسنة 79 ق، والمقامة من محامي، طعنًا على التقارير الطبية والنفسية الصادرة عن مستشفى العباسية، والتي استندت إليها محاكم جنائية في إدانة سيدات بقتل أطفالهن، وصدور أحكام قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد.

القضية تتناول الأسباب الطبية الكامنة خلف قتل الأمهات لأطفالهن وتعزوه لاكتئابات الحمل وما بعد الولادة والحالات الخطيرة من الاكتئابات النفسية والظروف الاجتماعية.

وطالبت الدعوى بعزل وتأديب الأطباء محرري تلك التقارير، مع إلغاء الآثار المترتبة عليها، باعتبار أنها جاءت قاصرة ومخالفة لما استقر عليه العلم الحديث في تشخيص اضطرابات اكتئاب الحمل، واكتئاب وذهان ما بعد الولادة، وما يصاحبها من فقدان للسيطرة واضطراب شديد في الإدراك والسلوك.