نبيل محمود: تأهل الزمالك للنهائي إعجاز كروي رغم الأزمات

أبدى نبيل محمود، نجم الزمالك السابق، سعادته بتأهل القلعة البيضاء إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطي شباب بلوزداد.

وقال نبيل محمود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "عشت لحظات غير عادية في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والأهم من الأداء هو التأهل للنهائي وبطولة الكونفدرالية صعبة ولكن الأبيض يظهر في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "أشكر معتمد جمال على ما يقدمه مع الزمالك وهو إعجاز كروي بسبب الظروف التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية، وحسام عبدالمجيد قدم مباراة كبيرة للغاية".