أمير هشام: معتمد جمال مدرب بطل ويستحق الإشادة بعد معجزة الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك يستحق الإشادة بعدما قاد الفريق نحو الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه قاد الفريق بشكل جيد.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti : "معتمد جمال مدرب بطل، ونجح في قيادة الزمالك نحو المنافسة بقوة".

وتابع: أرى أن الفريق حقق معجزة حتى الآن، ويجب أن تُدرس حالة نادي الزمالك في الموسم الحالي، ولازال هناك تحديات هامة، والفريق في طريقه لتحقيق بطولة أو بطولتين".

وأضاف: "نتمنى أن يحقق نادي الزمالك لقب الكونفدرالية".

الزمالك وشباب بلوزداد

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، وفي لقاء الإياب انتهى اللقاء في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحسم الزمالك البطاقة الأولي للمباراة النهائية.

وشهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.

تشكيل الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي.