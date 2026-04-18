محمد طارق: جمهور الزمالك مشارك بالانجازات.. وهدفنا حصد لقب كأس السلة

يارا أمين

أعرب محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الشديدة بتأهل فريق الكرة إلى نهائي الكونفدرالية، وكذلك تأهل فريق السلة لنهائي كأس مصر، مشيدًا بجماهير القلعة البيضاء التي حرصت على دعم الفريق في كل المواجهات.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: "جمهور الزمالك له فضل كبير على النادي، وهم أحد أسباب الإنجازات، ولهم تأثير كبير على اللاعبين وجميع الفرق الرياضية، وبفضلهم اللاعبين تخرج أقصى جهد لديها، وكل لاعب يخرج بـ 200% من مستواه".

وأضاف: "بالنسبة لفريق السلة، قمت بعمل خطة لتجهيز الفريق، وتعاقدنا مع لاعبين مميزين، وفي بداية الموسم كان هناك بعض المشكلات الفنية، وظهرت حالة من عدم التوفيق في بعض اللقاءات، ونتمنى الفوز في نهائي كأس مصر أمام الاتصالات وهي بطولة غائبة منذ 2007-2008".

وواصل: "كان هدفنا بناء فريق قادر على حصد بطولات السلة لمدة 7 أو 8 سنوات، وبالطبع نعتذر لجماهير الزمالك عن الاخفاق في السنوات الماضية، وهدفنا الوصول بجميع الفرق الرياضية لمستوى جيد يُرضي طموحات الجماهير".

وأتم: "أتمنى أن نبارك لجماهير الزمالك بالفوز بالكونفدرالية، وكذلك الفوز بكأس مصر للسلة، وأن يكون نهاية الموسم مُرضية للجماهير".

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

«يوم القيامة».. ستارمر في مواجهة أزمة ماندلسون وتهديد مستقبله السياسي

ترامب

ترامب: أنا أقول الحقيقة.. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين للاستهلاك المحلي

إيران أمريكا

باكستان: نعمل على تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد