محمد طارق: جمهور الزمالك مشارك بالانجازات.. وهدفنا حصد لقب كأس السلة

أعرب محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الشديدة بتأهل فريق الكرة إلى نهائي الكونفدرالية، وكذلك تأهل فريق السلة لنهائي كأس مصر، مشيدًا بجماهير القلعة البيضاء التي حرصت على دعم الفريق في كل المواجهات.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: "جمهور الزمالك له فضل كبير على النادي، وهم أحد أسباب الإنجازات، ولهم تأثير كبير على اللاعبين وجميع الفرق الرياضية، وبفضلهم اللاعبين تخرج أقصى جهد لديها، وكل لاعب يخرج بـ 200% من مستواه".

وأضاف: "بالنسبة لفريق السلة، قمت بعمل خطة لتجهيز الفريق، وتعاقدنا مع لاعبين مميزين، وفي بداية الموسم كان هناك بعض المشكلات الفنية، وظهرت حالة من عدم التوفيق في بعض اللقاءات، ونتمنى الفوز في نهائي كأس مصر أمام الاتصالات وهي بطولة غائبة منذ 2007-2008".

وواصل: "كان هدفنا بناء فريق قادر على حصد بطولات السلة لمدة 7 أو 8 سنوات، وبالطبع نعتذر لجماهير الزمالك عن الاخفاق في السنوات الماضية، وهدفنا الوصول بجميع الفرق الرياضية لمستوى جيد يُرضي طموحات الجماهير".

وأتم: "أتمنى أن نبارك لجماهير الزمالك بالفوز بالكونفدرالية، وكذلك الفوز بكأس مصر للسلة، وأن يكون نهاية الموسم مُرضية للجماهير".