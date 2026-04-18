ريم سامي لـ"صدى البلد": الأمومة أحلى حاجة في حياتي | فيديو

في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، كشفت الفنانة ريم سامي عن جانب إنساني مختلف من حياتها، متحدثة عن تجربتها مع الأمومة التي وصفتها بأنها "أحلى حاجة" مرت بها، رغم ما صاحبها من مشاعر خوف وقلق في بداياتها.



وأكدت ريم سامي خلال الحوار أن دخولها عالم الأمومة شكّل نقطة تحول كبيرة في حياتها الشخصية، حيث قالت: "الأمومة غيرتني تمامًا، بقيت أشوف الدنيا بشكل مختلف، وكل تفكيري بقى في طفلي ومستقبله". وأضافت أنها في البداية كانت تشعر برهبة شديدة من المسؤولية الجديدة، خاصة مع عدم خبرتها، وهو ما جعلها تمر بلحظات من التوتر والقلق.



وأشارت إلى أن والدتها كان لها دور كبير في تخطي هذه المرحلة الصعبة، حيث قدمت لها الدعم النفسي والنصائح العملية التي ساعدتها على التأقلم سريعًا مع دورها الجديد، موضحة: "والدتي كانت سندي الحقيقي، علمتني حاجات كتير وخففت عني الضغط والخوف".



وتابعت ريم سامي أن تجربة الأمومة منحتها قوة داخلية لم تكن تتخيلها، وجعلتها أكثر نضجًا ووعيًا، سواء في حياتها الأسرية أو حتى في اختياراتها الفنية، مؤكدة أنها أصبحت تحرص على تحقيق توازن بين عملها كفنانة ودورها كأم.



