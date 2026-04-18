أغلى عيار ذهب يسجل 8085 جنيهًا .. اعرف باقي الأعيرة بكام اليوم

استقر سعر أغلى أعيرة الذهب مع أول تعاملات له اليوم السبت 18-4-2026 داخل محلات الصاغة بدون تغيير.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب حالة من الثبات بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7075 جنيهًا .

تحركات الذهب في السوق

قبل انتهاء تعاملات أمس سجل سعر الذهب زيادة بلغت 65 جنيهًا على مستوي الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 8085 جنيهًا للشراء و 8028 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7412 جنيهًا للشراء و 7359 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 7075 جنيهًا للشراء و 7025 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6064 جنيهًا للشراء و 5021 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56.6 ألف جنيه للشراء و 56.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4864 دولار للشراء و 4863 دولار للبيع.

الذهب والفضة في السوق العالمي

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4.805 دولار، مع تسجيل معدل تغير يومي بلغ 0.30%، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود في حركة المعدن الأصفر.

في المقابل، سجلت الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر أوقية الفضة عالميًا 79.88 دولار، بمعدل تغير يومي 1.70% صعودًا.

بينما سجلت محليًا عيار 999 نحو 129.5 جنيه وعيار 925 نحو 120 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا في الطلب على المعدن الأبيض.

وتُظهر حركة الأسواق اليوم تباينًا واضحًا بين الذهب والفضة، حيث تأثر الذهب بالضغوط العالمية، بينما استفادت الفضة من زيادة الإقبال الاستثماري، وهو ما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل مباشر.