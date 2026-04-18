أمير هشام: الزمالك فريق بطل.. وتخطى ظروفا صعبة كثيرة

أشاد الإعلامي أمير هشام، بتأهل فريق الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري، في ظل الظروف الصعبة الأخيرة التي عاشها النادي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض أبرم عدة تعاقدات جيدة في بداية الموسم، لكن هناك بعض العناصر رحلت عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: الزمالك ينافس الأهلي وبيراميدز محليًا، ووصل لنهائي الكونفدرالية، وهو بطل بمعني الكلمة، وإعجاز كبير بالفعل، بالنظر إلى الظروف التي مر بها النادي الأبيض على مدار الموسم.

وأضاف: الزمالك يستحق أن يطلق عليه لقب بطل، كما أن جماهيره لم تفقد الثقة مطلقًا في ناديها، أو في أي لاعب يرتدي القميص الأبيض، والجماهير دائمًا تساند وتدعم الفريق في كل المحطات الصعبة.

وأكمل: قيمة جماهير الزمالك دائمًا تظهر في المباريات، وحرصوا على دعم الفريق اليوم رغم الفوز في الذهاب بهدف نظيف، ونتمنى أن يتوج الزمالك بالكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، لأنه يستحق ذلك بالفعل.

وزاد: من المرات القليلة التي نرى فيها التكاتف اللامحدود من جميع المنتمين لنادي الزمالك، وحرص أساطير النادي على التواجد في المدرجات بقيادة الأسطورة حسن شحاتة، وشيكابالا وميدو وطارق حامد وغيرهم، من أجل دعم ومساندة الفريق في المرحلة الحالية.

وأضاف: كنا في السابق نرى تصريحات هجومية ضد اللاعبين والجهاز الفني، لكن الأمور حاليًا مختلفة، والجميع يدعم الزمالك رغم الظروف الصعبة. لذلك لابد أن نبارك للجماهير على الصعود للنهائي، والفريق مُقبل على مواجهات صعبة في بطولة الدوري المصري أمام بيراميدز والأهلي.

وأشار إلى أنه على الرغم من أداء الزمالك لم يكن قويًا، وفريق بلوزداد أضاع فرص للتهديف، لكن في النهاية تأهل الفريق الأبيض إلى النهائي، والأهم حاليًا هو الصعود بغض النظر عن أي شئ آخر، والصعود للنهائي هو الأهم.

وأتم: قيمة الزمالك كبيرة بجماهيره والحريصة على الدعم والمساندة بقوة، والجميع بالفعل سعيد لأن الزمالك هو ممثل الكرة المصرية في البطولات القارية، والفرحة تكتمل بالفوز باللقب بدعم الجمهور الكبير.