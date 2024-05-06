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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: سجون سرية وإخفاء قسري واستهدافات وانتهاكات إسرائيلية في الضفة.. تفاصيل

الضفة الغربية
الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السلطة الفلسطينية حذرت من شن عملية برية وإجتياح بري لرفح الفلسطينية، موضحةً أن ما حدث من إخلاء ونزوح للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى منطقة المواصي جعل الكارثة أكبر.

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وأضافت "السلامين"، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الامريكية التدخل من أجل حماية النازحين، محذرة من أن 1.5 مليون فلسطيني سيكون مصيرهم الموت جراء القصف الإسرائيلي في هذه المنطقة الصغيرة بواقع 55 كم في رفح الفلسطينية.

وأشارت، إلى أن القوات الإسرائيلية تشن عملية عسكرية كبيرة جدا منذ  فجر هذا اليوم، ومازالت مستمرة، إذ يجرى تدمير البنية التحتية في المخيمات الفلسطينية مثل مخيم نور الشمس ومخيم طولكرم.

ولفتت، إلى أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن هذه العملية ستمتد لأسابيع، موضحةً أن الفلسطينيين لا يستطيعون في مخيم طولكرم الحديث عما يجري فيه، ويصعب على الطواقم الطبية التواجد في هذه المنطقة، كما يُستهدف الصحفيون بشكل كبير حتى لا ينقلوا الصورة وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، كما أن مخيم طولكرم يشهد انقطاعا في المياه والكهرباء والاتصالات.

وأوضحت، أن ما جرى في قطاع غزة بداية هذا العدوان وحرب قطاع غزة يجري في مدينة طولكرم ومخيم طولكرم، إذ جرى استهداف الطواقم الطبية، وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى استهداف نقطة طبية وتخريب المعدات غير الصالحة لإسعاف الفلسطينيين، ومازالت الاشتباكات المسلحة دائرة في المكان بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وواصلت: "هناك سجون سرية للفلسطينيين، ففي قطاع غزة يوجد سجن فقط، وهو ما يشكل خطرا وإخفاءً قسريا للمعلومات عن الفلسطينيين الموجودين هناك، وما يجري بداخل سجون الاحتلال تنكيل للفلسطينيين".

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