عضو المجلس الثوري لـ«فتح»: الضفة الغربية منعزلة إعلاميا منذ حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي فى حركة فتح، إن الضفة الغربية منذ حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تعيش حالة من الانعزال الإعلامي بشكل شبه كامل.

وأضاف، خلال لقائه عبر زووم، ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، أن هناك تصعيدا كاملا في العمليات الإرهابية الإسرائيلية، بدعم مباشر وواضح وإعلامي في كثير من الأحيان من قبل حكومة الاحتلال، والتي وزعت أسلحة على مستوطنتين إرهابيتين أمام أعين كاميرات العالم.

وأكد أن هناك مخططات استيطانية شبه أسبوعية يتم الموافقة عليها، وأن هناك تغيرات جذرية يصعب انعاكسها في طريقة تعامل الاحتلال بوحشيته مع أهل الضفة الغربية، بما فيها القدس العربية المحتلة.