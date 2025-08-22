قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في وضع خطط مستقبلية؛ للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، على الرغم من أن اللاعب جدد عقده ليستمر داخل قلعة "الريدز" لموسمين مقبلين.

صلاح واصل تألقه مع فريقه خلال مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث؛ بعدما قاد ليفربول للفوز بنتيجة 4-2، مسجلاً الهدف الرابع في اللقاء على ملعب آنفيلد، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل الفريق.

ليفربول يضع عينه على جناح بايرن ميونخ

وفقًا لتقارير صادرة عن شبكة "بايرن سبيس" المقربة من النادي البافاري؛ فإن ليفربول يعتبر الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ الحالي ولاعب كريستال بالاس السابق، البديل المثالي للنجم المصري محمد صلاح.

لكن ليفربول ليس وحده في سباق ضم اللاعب؛ إذ يدخل مانشستر سيتي بقوة في المنافسة، بينما يراقب تشيلسي موقف أوليسيه مع بايرن عن قرب، في ظل تأكيدات الإدارة البافارية أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب لا يزال ساريًا.

موقف بايرن ميونخ من مستقبل أوليسيه

إدارة بايرن ميونخ لا تبدو قلقة من احتمال رحيل اللاعب الصيف المقبل، معتبرة أن الصفقة قد تدر دخلًا ماليًا كبيرًا يساعد النادي في إعادة الاستثمار في صفقات جديدة.

وكان ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، قد اقترح تمديد عقد أوليسيه؛ بهدف إلغاء الشرط الجزائي، إلا أن مجلس الإدارة رفض ذلك، معتبرًا أن التجديد بعد موسم واحد فقط أمر غير منطقي خاصة مع زيادة محتملة في راتب اللاعب.

مستقبل غامض وسباق إنجليزي ساخن

قد يجد بايرن ميونخ نفسه مضطرًا للتخلي عن أحد أهم عناصره الهجومية بعد موسمين فقط، في وقت تضع فيه الإدارة الأولوية لتحقيق مكاسب مالية أكثر من بناء مشروع طويل الأمد يعتمد على أوليسيه.

يذكر أن مايكل أوليسيه كان قد انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2024 قادمًا من كريستال بالاس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029، مما يجعل صفقته المحتملة واحدة من أبرز الملفات الساخنة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

نادي ليفربول الإنجليزي نادي ليفربول ليفربول محمد صلاح

