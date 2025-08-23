قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن Rocket GTC DEEP RED الخارقة.. بهذا السعر
ملوخية وعكاوي ومندي.. سفيرة بنجلاديش بالقاهرة تتذوق المطبخ المصري
40 مليون جنيه.. حسام عبدالمجيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك
وزير الدفاع الأمريكي يقيل 2 من كبار قادة الجيش
بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
فن وثقافة

رضوي الشربيني بعد عودة شيرين وحسام : يا ألف خسارة

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تعليقا على عودة الفنان حسام حبيب للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالهما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتبت رضوى الشربيني :" يا ألف خسارة……………".


 


كان المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن تنحيه عن الدفاع عنها؛ بعد عودتها للفنان حسام حبيب، موجها استغاثة لوزير الثقافة؛ لمحاولة إنقاذها.

شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب

وأكد المحامي ياسر قنطوش، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طلبت التصالح في جميع القضايا المرفوعة ضد طليقها الفنان حسام حبيب؛ بعد عودتها إليه.

وقال قنطوش في بيان له: «إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة، وحرصًا على الفنانة من هذا الشخص الذي حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات؛ تَحمَّلتُ الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها».

وأضاف: «وعلى مدار السنوات، والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا، وإن شاء الله قريبًا تحصل على تعويض كبير وتعود لها قنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفترة ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول لي بالحرف الواحد: (الحقني)، وتستنجد بنا، ويعلم الله أن ذلك حدث كثيرًا، وكنت أنزل في أوقات متأخرة.

وواصل: «كنت أنزل فجرًا أنا وزملائي المحامين في مكتبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسّلها وطيبتها، كنا في كل مرة ننزل على رغبتها ونقوم بالتنازل.. أما الآن، هناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يَمْثُل حتى الآن في التحقيقات، وفوجئت أمس بمكالمة منها وهي تبكي ومنهارة، وإذ بهذا الشخص بجوارها».

واستطرد المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب،: «سمعت صوته، وكنت خارج القاهرة، وحاولت الاتصال بها مرة أخرى؛ فوجدت الهاتف مغلقًا، فحاولت كثيرًا دون جدوى، وعلى الفور طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب، التوجه إلى منزلها؛ للاطمئنان عليها، وطلبت منهم عدم التحرك؛ حتى أسمع صوتها".

وقال: "بالفعل تم توجيه الزملاء، وتمت رؤية هذا الشخص في منزلها، وأنه ما زال موجودًا هناك، وأنها في حالة غير طبيعية، وقامت من جانبها بنهر المحامين الذين حضروا للاطمئنان عليها».

وأكمل المحامي في بيانه: «وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوءًا كل يوم، وإزاء أمانتي المهنية، ويعلم الله أني حاولت كثيرًا معها لكي تسافر إلى خارج البلاد والبُعد عن هذا الشخص، لكنها في كل مرة توعدني بأنها ستفعل ذلك، رغم أن دوري يقتصر على متابعة القضايا التي تم تحقيق نجاحات كبيرة فيها بفضل الله وجهودنا، إلا أنني كمحامٍ، كان يجب أن أشارك موكلتي بما تم في القضايا، والحمد لله نجحنا في معظمها».

وواصل: «لذلك، وحرصًا مني عليها وعلى صحتها؛ أطالب وزير الثقافة- باعتباره المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية- بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة؛ لانتداب لجنة طبية لمتابعة حالتها، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون إلى تدميرها صحيًا ونفسيًا والقضاء على هذه القوة الفنية».

واختتم بيانه: «أخيرًا، أتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انتهى دوري كمستشار قانوني، وأتمنى لها التوفيق والنجاح».

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان| رفع الإشغالات وإزالة التعديات.. وضبط حلوى المولد مجهولة المصدر.. وجلسات الدوار لتنمية الوعي

مواقيت الصلاة في اسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم السبت 23/8/2025

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بصيانة عاجلة لخط الصرف الصحي بقرية منشأة علي

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

خالد عامر

د. أمل منصور

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

