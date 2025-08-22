أشرف عطية: خطيبك مش بيزنس.. والهدايا ليست فرض عليه

علّق الفنان وصانع المحتوى أشرف عطية على سؤال طرحته فتاة خلال حلقة من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، وقالت فيه إنها تشعر بالضيق لأن خطيبها دائم الانشغال بسبب شغله، ولا يخرجها كثيرًا، وتطالبه كل مرة يعود فيها من السفر بهدية، حتى لا تشعر بالإهمال.

"بشتغل وأسافر عشانها.. وفي الآخر هي اللي بتشتكي

رد عطية على السؤال قائلًا:"يعني هو بيشتغل وبيسافر عشان يحقق طلبات خطيبتة، لكن بدل ما تقدر ده، بتشتكي إني مش بيخرجها كتير".

وأوضح أن التعبير عن الحب لا يكون دائمًا بالمظاهر، مؤكدًا أن بعض التوقعات أصبحت مبالغًا فيها.

"الهدايا مش إلزام

أعرب أشرف عطية عن استيائه من فكرة أن يُطالب الرجل بهدية في كل مرة يعود فيها من السفر، مضيفًا:"في حاجات مينفعش تتطلب، الهدايا دي حاجة بتطلع من القلب،خطيبك مش بيزنس علشان هيبقي مطالب بهدية كل ما يرجع من السفر".

"دي ست مادية.. ولازم تشاركني في الحياة

وفي سياق حديثه عن طبيعة العلاقة، وصف عطية تصرف الفتاة بأنه "تفكير مادي"، لكنه أشار إلى أنه لا يمانع الشراكة في حال كانت العلاقة جادة ومتوازنة، قائلًا:" لو هي مرتبها كويس ، لازم تشاركني،مش كل حاجة تقع عليا".

"فلوسها كانت للرفاهية.. وأنا شايل الأساسيات"

وتحدث عطية عن تجربته مع زوجته في إدارة المال، موضحًا:"هي كانت بتصرف فلوسها على الرفاهيات الخاصة بيها، لكن أنا ما كنتش بخليها تشارك في الأساسيات".

وأكد أن هذا الوضع غير عادل، مضيفًا:"الشراكة لازم تكون فعلية، مش بس كلام، لازم تكون في المسؤوليات مش بس في الطلبات".