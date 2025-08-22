قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
أشرف عطية: خطيبك مش بيزنس.. والهدايا ليست فرض عليه

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

علّق الفنان وصانع المحتوى أشرف عطية على سؤال طرحته فتاة خلال حلقة من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، وقالت فيه إنها تشعر بالضيق لأن خطيبها دائم الانشغال بسبب شغله، ولا يخرجها كثيرًا، وتطالبه كل مرة يعود فيها من السفر بهدية، حتى لا تشعر بالإهمال.

 "بشتغل وأسافر عشانها.. وفي الآخر هي اللي بتشتكي

رد عطية على السؤال قائلًا:"يعني هو بيشتغل وبيسافر عشان يحقق طلبات خطيبتة، لكن بدل ما تقدر ده، بتشتكي إني مش بيخرجها كتير".

وأوضح أن التعبير عن الحب لا يكون دائمًا بالمظاهر، مؤكدًا أن بعض التوقعات أصبحت مبالغًا فيها.

"الهدايا مش إلزام

أعرب أشرف عطية عن استيائه من فكرة أن يُطالب الرجل بهدية في كل مرة يعود فيها من السفر، مضيفًا:"في حاجات مينفعش تتطلب، الهدايا دي حاجة بتطلع من القلب،خطيبك مش  بيزنس علشان هيبقي مطالب بهدية كل ما يرجع من السفر".

 "دي ست مادية.. ولازم تشاركني في الحياة

وفي سياق حديثه عن طبيعة العلاقة، وصف عطية تصرف الفتاة بأنه "تفكير مادي"، لكنه أشار إلى أنه لا يمانع الشراكة في حال كانت العلاقة جادة ومتوازنة، قائلًا:" لو هي مرتبها كويس ، لازم تشاركني،مش كل حاجة تقع عليا".

 "فلوسها كانت للرفاهية.. وأنا شايل الأساسيات"

 وتحدث عطية عن تجربته مع زوجته في إدارة المال، موضحًا:"هي كانت بتصرف فلوسها على الرفاهيات الخاصة بيها، لكن أنا ما كنتش بخليها تشارك في الأساسيات".

وأكد أن هذا الوضع غير عادل، مضيفًا:"الشراكة لازم تكون فعلية، مش بس كلام، لازم تكون في المسؤوليات مش بس في الطلبات".

