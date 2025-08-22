قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يهاجم بايدن: أوكرانيا بلا فرصة للفوز على روسيا والحل في المفاوضاتلمروحة
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي.. أشرف عطية يثير الجدل بتعليق غريب

الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية
الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية
محمد البدوي

أجاب الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية على سؤال «صحبتي وعشرة عمري لما اتخطبت اتغيرت معايا وبقت بتقولي إنه واخد مساحة في حياتي اكتر منها ودا مش عاجبها، ويا إما نرجع نتكلم كتير زي الأول أنا وهي يا إما تقطع معايا أعمل أي؟»، قائلا: «تقطع معاها علشان هي بتعمل كرير بتعمل فلوس، أعمل فلوس ولا أعمل صحاب؟ أنا أعمل فلوس».

الفلوس ولا الصحاب

وأضاف «عطية» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «هي وبس» والمذاع عبر قناة dmc: «اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي، ودا مش غلط، يعني أنا أعمل فلوس ولا صحاب؟ أعمل فلوس ولا أعمل علاقات؟ بالتأكيد أعمل فلوس».

واستكمل: «اتخطبت دي صح طبعا أنا مش هخطب واحدة وكل ما اتصل عليها انتي فين أنا مع صاحبتي لا خليكي مع صاحبتك، أنا خاطب ليه؟، ما ينفعش اكلمها تقولي أنا مع صاحبتي طب أنا فين من يومك ومن حياتك، هنتجوز ليه ومخطوبين ليه؟».


وردّ بفكاهة قائلا: «صاحبتك دي تقوليلي أشوف جاية معايا هي على هوايات دماغها أنا استأمنك عليها ولا لأ، ولو مش تمام هي تضرني».

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سموتريتش

بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على خطة الاستيطان بالمنطقة E1

طقس مكة

سيول وعواصف رعدية تضرب عدة مناطق في السعودية.. والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة | فيديو

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني

الحكومة الأردنية: مصر الشقيقة الكبرى والرئيس السيسي والملك عبد الله ضمانة الأمن الإقليمي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

