اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي.. أشرف عطية يثير الجدل بتعليق غريب

أجاب الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية على سؤال «صحبتي وعشرة عمري لما اتخطبت اتغيرت معايا وبقت بتقولي إنه واخد مساحة في حياتي اكتر منها ودا مش عاجبها، ويا إما نرجع نتكلم كتير زي الأول أنا وهي يا إما تقطع معايا أعمل أي؟»، قائلا: «تقطع معاها علشان هي بتعمل كرير بتعمل فلوس، أعمل فلوس ولا أعمل صحاب؟ أنا أعمل فلوس».

الفلوس ولا الصحاب

وأضاف «عطية» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «هي وبس» والمذاع عبر قناة dmc: «اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي، ودا مش غلط، يعني أنا أعمل فلوس ولا صحاب؟ أعمل فلوس ولا أعمل علاقات؟ بالتأكيد أعمل فلوس».

واستكمل: «اتخطبت دي صح طبعا أنا مش هخطب واحدة وكل ما اتصل عليها انتي فين أنا مع صاحبتي لا خليكي مع صاحبتك، أنا خاطب ليه؟، ما ينفعش اكلمها تقولي أنا مع صاحبتي طب أنا فين من يومك ومن حياتك، هنتجوز ليه ومخطوبين ليه؟».



وردّ بفكاهة قائلا: «صاحبتك دي تقوليلي أشوف جاية معايا هي على هوايات دماغها أنا استأمنك عليها ولا لأ، ولو مش تمام هي تضرني».