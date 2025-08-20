بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس صناع المحتوى بتهمة محتوى مخالف وأرباح بطرق غير مشروعة

تحولت حياة مشاهير الإنترنت في لحظات، من السوشيال ميديا إلى الزنزانة بعد أن أصبحت فيديوهاتهم سببًا في ملاحقات أمنية وقرارات حبس.

القصة بدأت من البلوجر"شاكر محظور" و "سوزي الأردنية" إلى “مداهم” وغيرهم، حيث سقطت الأقنعة وكشفت عن كواليس عالم السوشيال ميديا المظلم، حتى قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم بواسطة الفيديو كونفرانس.

قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

ظهر اليوم قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس البلوجر شاكر محظور دلوقتي 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح غير مرخص.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على البلوجر "شاكر محظور دلوقتي" على خلفية اتهامات بحيازة مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ثم التحقيق معه، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله في هذه القضية، لكن النيابة أمرت باستمرار حبسه على ذمة قضية منفصلة تتعلق بتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة من فيديوهات على منصات التواصل وتحديدًا تطبيق “تيك توك”.

تجديد حبس سوزي الأردنية

كما قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر سوزي الأردنية في منزلها بالقاهرة الجديدة، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، بالإضافة لإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حبس التيك توكر علياء قمرون

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس التيك توكر علياء قمرون، المتورطة في نشر فيديوهات تهدد قيم المجتمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين أن "قمرون" ظهرت على تطبيق "التيك توك" لتقديم محتوى ساخر من أجل المزاح فقط، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء، وأنها كانت تعيش حياة صعبة ماديًا فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور، وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها.

وأشارت إلى أنها دخلت "التيك توك" لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها، ومن أجل العيش بعيدًا عن التسول وبيع المناديل.

وذكر بيان رسمي من وزارة الداخلية، أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حبس البلوجر محمد عبد العاطي

قررت جهات التحقيق حبس البلوجر محمد عبد العاطي 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لنشره مقاطع فيديو خادشة تتعدى على القيم المصرية.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر، بعد تداول عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يستخدم ألفاظًا خادشة للحياء ويخالف الآداب العامة، ما اعتُبر إساءة صريحة لاستخدام هذه المنصات.

وأشارت التحريات، إلى أن المحتوى الذي يقدمه يحمل تجاوزات واضحة تتعارض مع القيم، والأعراف المجتمعية في مصر.

وجاءت الواقعة عقب تلقي الجهات المعنية عدة بلاغات من محامين، اتهموا فيها عبد العاطي بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر محتوى مرئي يتضمن عبارات مسيئة وغير لائقة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

حبس التيك توكر مداهم 15 يوما

قرر قاضي المعارضات المختص، استمرار حبس التيك توكر محمد خالد الشهير بـ"مداهم"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية غسل الأموال.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن تفاصيل القبض على البلوجر مداهم؛ لنشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة بالقليوبية.

يأتي ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وتم ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات "محلية وأجنبية"، ومشغولات ذهبية وكمية من مخدرى "الحشيش والأفيون".

وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته المواد المخدرة للتعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.