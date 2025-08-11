إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة، بعد استجوابه بشأن التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت حيازة سلاح ناري غير مرخص وكمية من مخدر الحشيش والآيس، إضافة إلى اتهامه بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شاكر محظور ومدير أعماله عقب نشرهما مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مخالفات للقيم الأسرية.

وتم التحفظ على المضبوطات وإحالتها للفحص، كما خاطبت النيابة البنك المركزي للحصول على تقرير مفصل حول حساباته وأرصدته المالية.

