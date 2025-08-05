التحفظ على معدات تسجيل داخل ستوديو البلوجر محمد عبد العاطي

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع البلوجر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت بالتحفظ على المعدات والأحراز الموجودة داخل الاستديو الخاص به، والذي كان يستخدمه في تسجيل حلقاته.

وذكر بيان أمنى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقر بقيامه بنشر المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.