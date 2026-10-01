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التحالف يعلن تدمير تدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الفصائل اليمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف يعلن تدمير تدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الفصائل اليمنية

المتحدث بإسم قوات التحالف
المتحدث بإسم قوات التحالف
محمود نوفل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الفصائل اليمنية .

وأشار التحالف  في بيان له إلى تدمير ١٣٦ هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الفصائل اليمنية .

وشدد على أن القوات تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للفصائل اليمنية .

وأتم التحالف بيانه قائلا  : نقدم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار ٢٤ ساعة.

ودخلت العملية العسكرية اليمنية فجر اليمن يومها الخامس، الجمعة، مع إعلان القوات الحكومية استكمال السيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية، وتثبيت مواقعها في المرتفعات المطلة على الممر الملاحي الدولي، في تطور يعزز مواقعها على الساحل الغربي.

وتزامن ذلك مع استمرار المعارك في أرياف تعز الجنوبية والغربية، واتساع نطاق الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الحوثيين وتحركاتهم في عدد من المحافظات اليمنية.

وفي محافظة تعز، تواصل القوات الحكومية عملياتها في جبهة الوازعية غرباً، سعياً إلى تأمين المرتفعات وتضييق الخناق على المواقع الحوثية في محيط ذوباب ومعسكر العمري، تمهيداً لتوسيع تقدمها باتجاه المخا، وفق المعطيات الميدانية.

وبالتوازي مع التطورات الميدانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ 1729 عملية استهداف ضد أهداف عسكرية حوثية ضمن «فجر اليمن»، قال إنها أسفرت عن تحييد 1370 من عناصر الجماعة وتدمير أو إعطاب 300 عربة ووسيلة ومعدة عسكرية. وامتدت الغارات، وفق إفادات محلية، إلى ثماني محافظات، فيما استمرت المواجهات في جبهات لحج ومأرب والجوف.

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة بشدة استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية، بما فيها الاستهداف الأخير لمطارَي «الملك خالد» في الرياض و«أبها» الدوليين، يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي أسفر عن ضحايا ومصابين من المواطنين والمقيمين. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

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