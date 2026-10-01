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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس سلوفينيا يزور مصر الشهر المقبل على رأس وفد من رجال الأعمال

رئيس سلوفينيا
رئيس سلوفينيا
أ ش أ

 عقدت السفيرة نهلة عصام الظواهري، سفيرة مصر لدى سلوفينيا، لقاء مع وزير الخارجية السلوفيني، توني كايزر، وذلك بمقر وزارة الخارجية.


وأكدت السفيرة الظواهري ترحيب مصر بالزيارة المرتقبة لرئيسة جمهورية سلوفينيا الى القاهرة أوائل شهر نوفمبر المقبل، على رأس وفد من رجال الأعمال السلوفينيين، والتي تأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين البلدين على مستوى القيادات السياسية.
كما نقلت تحيات الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إلى نظيره السلوفيني، وترحيبه بعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الاقتصادية الثنائية بين البلدين خلال العام المقبل.


وأعربت السفيرة، خلال اللقاء، عن بالغ التقدير والاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بجمهورية سلوفينيا، منذ إعلان استقلال سلوفينيا عام 1991، وافتتاح أول بعثة مقيمة أفريقية وعربية في سلوفينيا، وحتى عام 2024.


من جانبه، عبر وزير الخارجية السلوفيني عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها السفارة المصرية لتطوير أوجه التعاون في المجالات المختلفة بين البلدين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا تطلعه إلى زيارة مصر في القريب العاجل للقاء السيد وزير الخارجية وعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

السفيرة نهلة عصام سفيرة مصر وزير الخارجية السلوفيني

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