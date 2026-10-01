نائب وزير الخارجية تعقد اجتماعاً تنسيقيا لتطوير أنشطة مبادرة "شباب بلد"

عقدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعا تنسيقيا للوقوف على أنشطة مبادرة "شباب بلد" وتطويرها، في إطار الجهود الوطنية الهادفة لتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية.
شارك في الاجتماع عدد من الجهات الوطنية المعنية من بينها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة سمر الأهدل أن وزارة الخارجية تولي أهمية خاصة للمبادرة، حيث يتولى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي رئاسة المجلس الاستشاري لها بجانب المنسق المقيم للأمم المتحدة، معربة عن التطلع لأن تصبح المبادرة منصة قادرة على تجميع وتنسيق مختلف الجهود الوطنية في مجال تمكين وتوظيف الشباب.
وأشارت إلى أهمية البناء على ما تحقق، وتوسيع نطاق المشروعات القائمة والجديدة من أجل دفع أنشطة المبادرة وتعظيم أثرها.
وشكل الاجتماع فرصة لوضع رؤية شاملة ومتكاملة تشارك فيها الجهات الوطنية المعنية ، وتسهم في تعزيز الجهود الرامية لرفع قدرات الشباب وبناء مهاراتهم بما يتناسب مع تطورات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التي تتولى مهام سكرتارية المبادرة وغيرها من الجهات الأممية والدول والمؤسسات المانحة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنفيذ برامج ملموسة ذات أثر مباشر على مستقبل الشباب.