كايا كالاس تهنئ نافانيثيم بيلاي بفوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026

هنأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الجمعة، نافانيثيم بيلاي بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وقالت كالاس - في منشور لها على منصة "إكس" - إن بيلاي كرست حياتها لإرساء العدالة وحماية الكرامة الإنسانية، بدءا من توليها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصولا إلى عملها في مجال المساءلة عن الإبادة الجماعية في رواندا.

وأضافت أن بيلاي أثبتت للعالم أن السعي لتحقيق العدالة وإحلال السلام وجهان لعملة واحدة، مشيدة بجهودها التي تمثل مصدر إلهام للجميع، في وقت يتعرض فيه القانون الدولي والمؤسسات المعنية بإنفاذه للهجوم.

وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وتعد جائزة نوبل للسلام خامس جوائز نوبل التي أعلن عن الفائزين بها هذا الاسبوع، بعد جوائز الطب والكيمياء والفيزياء والأدب، فيما من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية يوم الإثنين المقبل. ومن المقرر تسليم الجوائز خلال احتفال يقام في العاصمة السويدية ستوكهولم في العاشر من ديسمبر المقبل.