قصور الثقافة تنظم ورش وعروض فنية ولقاءات توعوية بمعرض شلاتين لكتاب الطفل

تواصلت فعاليات معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل بقصر ثقافة شلاتين التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، والذي يستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن ذكرى النصر وفقرة فنية لفريق الكورال بقيادة محروس فتحي، وأخرى لاكتشاف المواهب في الغناء، إضافة إلى محاضرات ولقاءات توعوية ضمن أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة للتعريف بحقوق الطفل وخدمات خط نجدة الطفل، ومجموعة من الورش الفنية والأنشطة التفاعلية التي أتاحت للأطفال الزائرين فرصة التعبير عن مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

يأتي معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز دور الكتاب في بناء الوعي وترسيخ الثقافة لدى أبناء المحافظات الحدودية، ويشمل إصدارات متنوعة لعدد من المؤسسات والجهات الثقافية والتعليمية، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومؤسسة الأهرام ودار نهضة مصر ومؤسسة أخبار اليوم ومكتبة مصر العامة، إلى جانب جامعة القاهرة وكلية التربية النوعية وجامعة القاهرة للطفولة المبكرة والمركز القومي للترجمة ودار الهلال والمركز القومي لثقافة الطفل ودار المعارف والأزهر الشريف ومكتبة مصر العامة بالغردقة.