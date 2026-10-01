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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقلبات جوية.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تصل للسيول وتحذير من البرق والرعد

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية السبت 10 أكتوبر

ال​شبورة المائية تتكون من (4: 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً.

​كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

كما توجد أيضا ​فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 40% تقريباً) على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

​وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود ​نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

تحذير عاجل من الأرصاد

قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) الآتي:

- نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

 - ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 10 أكتوبر

القاهرة

​العظمى 30

​الصغرى 20

​الإسكندرية

​العظمى 28

​الصغرى 19

​الإسماعيلية

​العظمى 31

​الصغرى 18

​مطروح

​العظمى 26

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 33

​الصغرى 25

​أسوان

​العظمى 39

​الصغرى 23

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس خريفي فرص ضعيفة أمطار خفيفة

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