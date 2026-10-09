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أطباء قصر العيني ينجحون في إنقاذ مريض باستخراج مسمار من الجمجمة بالقرب من شرايين المخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أطباء قصر العيني ينجحون في إنقاذ مريض باستخراج مسمار من الجمجمة بالقرب من شرايين المخ

مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني
مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني
أ ش أ

نجح فريق طبي بمستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 34 عامًا، بعد استخراج مسمار معدني اخترق عظام الجمجمة واستقر بالقرب من الشرايين الرئيسية بالمخ، في جراحة دقيقة استغرقت أكثر من 4 ساعات، مع الحفاظ على أنسجة المخ وتجنب حدوث نزيف أو مضاعفات خطيرة.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الفريق الطبي على نجاح التدخل الجراحي، مشيدًا بكفاءته العلمية والمهنية وسرعة تعامله مع الحالة الحرجة.

وأكد أن هذا النجاح يعكس التطوير المستمر الذي تشهده مستشفيات قصر العيني، وتوفير الإمكانات الطبية ووسائل التشخيص والعلاج الحديثة، مشيرا إلى أن نجاح الجراحة يعكس ما تمتلكه مستشفيات الجامعة من خبرات طبية متخصصة وقدرة على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وأشار إلى أهمية سرعة الاستجابة والتكامل بين التخصصات الطبية، لا سيما في الإصابات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا بالغ الدقة.

من جهته، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الحالة تطلبت أعلى درجات الدقة والخبرة الطبية؛ نظرًا لاستقرار المسمار بالقرب من الشرايين الرئيسية بالمخ، ما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا لاستخراجه مع الحفاظ على أنسجة المخ وتجنب النزيف والمضاعفات الخطيرة.

وأشار إلى أن نجاح الجراحة يعكس جاهزية الفرق الطبية بمستشفيات قصر العيني وقدرتها على التعامل مع الإصابات شديدة الخطورة، وأهمية استمرار دعم منظومة الطوارئ وتوفير الإمكانات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.

بدوره، أوضح الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن التنسيق والتكامل بين الفرق الطبية يسهمان في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل معها بكفاءة، بما يعزز قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للحالات الطارئة والمعقدة.

وضم الفريق الجراحي الدكتور حازم عبد البديع، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور علاء الدين محمود، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد محمود عبد الوهاب، المدرس المساعد بالقسم، والأطباء النواب أحمد أشرف وعمرو عصام وعبد الرحمن طه.

كما شارك في الجراحة فريق التخدير برئاسة الدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير، وبمشاركة الدكتورة ميرا أمجد، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم محمد محمود وياسمين خالد ومحمد محروس.

وجرت متابعة الحالة تحت إشراف الدكتورة أماني أبو زيد، رئيسة قسم الطوارئ، ومتابعة الدكتور أحمد ماهر، مدير المستشفيات، ونُقل المريض عقب انتهاء الجراحة إلى وحدة الرعاية المركزة؛ لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فريق طبي مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني مسمار معدني

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