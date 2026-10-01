زيلينسكي يبحث مع واشنطن إنتاج صواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي

التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الجمعة/، وفدا من الكونجرس الأمريكي لمناقشة تنفيذ القانون المقترح من السيناتور ليندسي جراهام وتسريع إجراءات الترخيص لإنتاج صواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
واعتبر زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراني فورم"، أن روسيا "لا تحقق أهدافها في ساحة المعركة، وتحاول تعويض ذلك من خلال التصعيد"، حسب تعبيره.
وأعرب الرئيس الأوكراني عن "امتنانه" لزيارة وفد الكونجرس الأمريكي الذي ضم روجر ويكر، والسيناتور كيفن كرامر، وعضوي الكونجرس مارك فيسي، ودان كرينشو.