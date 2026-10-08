تحذير .. أنواع فيتامين ب قظ تسبب مضاعفات خطيرة

يعد فيتامين ب من أشهر المكملات الغذائية التي يتناولها الأشخاص للتغلب على ضعف الأعصاب وانخفاض التركيز ومشاكل الشعر ولكن ما لا يعلمه كثيرون فهى تسبب كوارث صحية في بعض الأحيان.



وعلى الرغم من أن مجموعة فيتامينات ب تذوب في الماء ولا يُخزن الفائض منها عادة في الجسم، إلا أن العبارة القائلة بأن الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء خالية من المخاطر ليست صحيحة تماماً، إذ إن تناول جرعات فائقة وعالية جداً من مكملات فيتامين ب المركب لفترات طويلة قد يسبب آثاراً جانبية ومخاطر صحية.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أضرار الإفراط في فيتامين ب بمختلف أنواعه، وهى:



فيتامين ب6 (البيريدوكسين)



تلف الأعصاب: استهلاك جرعات عالية من فيتامين ب6 لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في تلف الأعصاب، أو ما يعرف باعتلال الأعصاب المحيطية.

أعراض الاعتلال العصبي: تشمل الشعور بالتنميل، الخدر، أو الوخز في اليدين والقدمين، بالإضافة إلى صعوبة في التوازن وصعوبة في المشي أو التناسق الحركي.



فيتامين ب3 (النياسين)



توهج الجلد: الجرعات الكبيرة تؤدي إلى توهج النياسين، وهو احمرار شديد في الجلد مصحوب بحرارة أو حكة.

تأثيرات عضوية: قد يؤثر الارتفاع المفرط للنياسين على وظائف الكبد، ويسبب اضطرابات في مستويات السكر في الدم أو ضغط الدم.



فيتامين ب9 (حمض الفوليك)



إخفاء نقص ب12: إتاحة كميات كبيرة جداً من حمض الفوليك قد تجعل من الصعب اكتشاف نقص فيتامين ب12 لدى الفرد، مما يسمح باستمرار تفاقم التلف العصبي الناتج عن نقص ب12 دون الانتباه له.



فيتامين ب12 (الكوبالامين)



يُعد ب12 آمناً عموماً عند الجرعات الموصى بها، لكن المكملات ذات الجرعات العالية جداً قد تسبب لدى بعض الأشخاص الصداع، الغثيان، الإسهال، الشعور بالضعف العام، أو التنميل.



التداخلات المعملية (البيوتين - B7)



تناول جرعات عالية من البيوتين، فيتامين ب7، قد يتداخل مع نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية المخبرية ويؤدي إلى نتائج غير دقيقة.



فيتامين ب المركب



تناول جرعات زائدة من فيتامين ب المركب قد يؤدي إلى أعراض هضمية مثل الغثيان، تقلصات المعدة، أو الإسهال كما يؤدي فيتامين ب2، الريبوفلافين، إلى تحول لون البول إلى الأصفر الفسفوري اللامع، وهو عرض طبيعي وغير ضار ناتج عن تخلص الجسم من الفائض.



نصيحة طبية



يُنصح دائماً بعدم البدء في تناول مكملات بجرعات عالية دون استشارة الطبيب المختص، خاصة عند وجود أمراض مزمنة في الكبد أو الكلى أو خلال فترة الحمل والرضاعة.