قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
طقس مصر حتى الأربعاء 14 أكتوبر.. تحذيرات من أمطار ورياح وحرارة
رئيس الأركان الفرنسي: ندرس إرسال قوات عسكرية إلى السعودية لحماية ميناء "ينبع"
تفاصيل المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن 2026-2027
عبده مباشر: مصر أحبطت مخطط إشعال قناة السويس بالنابالم في حرب أكتوبر
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر والتبغ المسخن اليوم في مصر 2026
الأرصاد: غدا طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
مفاجأة لأول مرة.. يسرا: عمي هو من زرع رأفت الهجان في إسرائيل وعرفت الحقيقة بعد تصوير الجزء الأول
مستشار وزير الدفاع اليمني: جبال كهبوب استراتيجية ومن يسيطر عليها يتحكم في باب المندب
اللواء محيي نوح: توليت قيادة المجموعة 39 قتال بعد استشهاد الرفاعي.. وخضنا معركة لمنع العدو من دخول الإسماعيلية
بعد الضربات الصاروخية.. واشنطن تشدد إجراءات سفر موظفيها لمطار الملك خالد في الرياض
رجال يد الأهلي يقلبون الطاولة على بترو أتلتيكو ويحجزون بطاقة نصف نهائي إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي تهنئ شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها: «دايمًا مكسرة الدنيا»

ليلى علوي وشيرين
ليلى علوي وشيرين
يارا أمين

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة تهنئة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب، احتفالًا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 8 أكتوبر، متمنية لها دوام الصحة والسعادة والنجاح ومواصلة إسعاد جمهورها بفنها وصوتها.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» فيديو تحدثت فيه عن شيرين، وعلقت قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا شيرين ويا رب دايمًا في صحة وسعادة ونجاح، ودايمًا مكسرة الدنيا، وتفضلي تسعدينا وتمسي مشاعرنا بكلماتك وصوتك.. سنة حلوة عليكي».

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد ميلادها

وتحتفل شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها الـ46، إذ ولدت في 8 أكتوبر عام 1980، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، قبل أن تحقق شهرة واسعة بأعمالها الغنائية التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

وعلى مدار مسيرتها، تزوجت شيرين عبدالوهاب عدة مرات، كان من بينها زواجها من الموزع الموسيقي مدحت خميس في بداية مشوارها، ثم الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى عام 2007، وأنجبت منه ابنتيها مريم وهناء، قبل انفصالهما عام 2012.

وفي 7 أبريل 2018، تزوجت شيرين من الفنان حسام حبيب، قبل أن يعلنا الانفصال رسميًا في ديسمبر 2021.

أحدث أعمال شيرين عبدالوهاب الغنائية

وتواصل شيرين عبدالوهاب نشاطها الفني خلال عام 2026، إذ طرحت في بداية أكتوبر أغنيتين جديدتين هما «خاين» و«كان عندك كام سنة»، ضمن أعمالها الجديدة، وذلك في الأول من أكتوبر.

وتعاونت شيرين في أغنية «خاين» مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزع أحمد إبراهيم، بينما تولى توما أعمال الماستر. أما أغنية «كان عندك كام سنة» فتعاونت فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزعين أحمد إبراهيم وتوما، وفق البيانات المنشورة عن العمل.

وجاء طرح الأغنيتين بعد مجموعة من الإصدارات التي قدمتها شيرين خلال العام الجاري، من بينها «الحضن شوك» و«تباعًا تباعًا»، إلى جانب أغنية «بحرية» التي جمعتها في ديو غنائي مع الفنان محمد حماقي.

وشهدت أغنيتا «خاين» و«كان عندك كام سنة» تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور بعد طرحهما، كما تصدرت «خاين» قائمة الفيديوهات الرائجة على يوتيوب خلال الأيام التالية لطرحها، بينما دخلت «كان عندك كام سنة» قائمة الترند أيضًا.

ليلى علوي شيرين عبدالوهاب أحدث أعمال شيرين عبدالوهاب الغنائية عيدميلاد شيرين عبدالوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

ترشيحاتنا

وزير التخطيط

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض التوجهات العامة لمصر لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس

أسعار النفط تقفز فوق 100 دولار.. ماذا حدث بعد تصريحات ترامب بشأن إيران؟!

البنك المركزي

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية لـ11.56 تريليون جنيه في مايو الماضي

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد