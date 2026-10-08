ليلى علوي تهنئ شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها: «دايمًا مكسرة الدنيا»

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة تهنئة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب، احتفالًا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 8 أكتوبر، متمنية لها دوام الصحة والسعادة والنجاح ومواصلة إسعاد جمهورها بفنها وصوتها.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» فيديو تحدثت فيه عن شيرين، وعلقت قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا شيرين ويا رب دايمًا في صحة وسعادة ونجاح، ودايمًا مكسرة الدنيا، وتفضلي تسعدينا وتمسي مشاعرنا بكلماتك وصوتك.. سنة حلوة عليكي».

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد ميلادها

وتحتفل شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها الـ46، إذ ولدت في 8 أكتوبر عام 1980، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، قبل أن تحقق شهرة واسعة بأعمالها الغنائية التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

وعلى مدار مسيرتها، تزوجت شيرين عبدالوهاب عدة مرات، كان من بينها زواجها من الموزع الموسيقي مدحت خميس في بداية مشوارها، ثم الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى عام 2007، وأنجبت منه ابنتيها مريم وهناء، قبل انفصالهما عام 2012.

وفي 7 أبريل 2018، تزوجت شيرين من الفنان حسام حبيب، قبل أن يعلنا الانفصال رسميًا في ديسمبر 2021.

أحدث أعمال شيرين عبدالوهاب الغنائية

وتواصل شيرين عبدالوهاب نشاطها الفني خلال عام 2026، إذ طرحت في بداية أكتوبر أغنيتين جديدتين هما «خاين» و«كان عندك كام سنة»، ضمن أعمالها الجديدة، وذلك في الأول من أكتوبر.

وتعاونت شيرين في أغنية «خاين» مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزع أحمد إبراهيم، بينما تولى توما أعمال الماستر. أما أغنية «كان عندك كام سنة» فتعاونت فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزعين أحمد إبراهيم وتوما، وفق البيانات المنشورة عن العمل.

وجاء طرح الأغنيتين بعد مجموعة من الإصدارات التي قدمتها شيرين خلال العام الجاري، من بينها «الحضن شوك» و«تباعًا تباعًا»، إلى جانب أغنية «بحرية» التي جمعتها في ديو غنائي مع الفنان محمد حماقي.

وشهدت أغنيتا «خاين» و«كان عندك كام سنة» تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور بعد طرحهما، كما تصدرت «خاين» قائمة الفيديوهات الرائجة على يوتيوب خلال الأيام التالية لطرحها، بينما دخلت «كان عندك كام سنة» قائمة الترند أيضًا.