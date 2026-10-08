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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قد يسبب مشاكل خطيرة .. اكتشف أضرار الإفراط في تناول الحديد

الحديد
الحديد
اسماء محمد

يعد الحديد من المواد الغذائية شديدة الأهمية للجسم وعندما تنخفض نسبته في الدم يتعرض الإنسان لمشاكل صحية عديدة ولكن مالا يعرفه كثيرون أن زيادته تسبب أيضا مخاطر عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع Mayo Clinic نكشف لكم أضرار الإفراط في تناول الحديد

أضرار الإفراط في تناول الحديد

يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو جزء أساسي من خلايا الدم الحمراء ويساعد على نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم. لكن الحصول على كمية أكبر من احتياجات الجسم، خاصة من مكملات الحديد، قد يكون ضارًا، لأن الحديد الزائد يمكن أن يتراكم في الأعضاء ويسبب أضرارًا صحية. 

أضرار الإفراط في الحديد

يمكن أن يؤدي تناول جرعات مرتفعة من مكملات الحديد إلى ظهور مجموعة من الأعراض، خاصة الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، ومنها الإمساك، الإسهال، الغثيان، القيء، ألم البطن واضطرابات المعدة وتزداد احتمالية ظهور هذه الأعراض عند تناول جرعات مرتفعة من الحديد، خاصة على معدة فارغة. 

وقد تسبب الكميات الكبيرة من الحديد التهاب بطانة المعدة أو قرحًا في المعدة، كما يمكن للجرعات العالية من مكملات الحديد أن تقلل امتصاص الزنك في الجسم. 

تراكم الحديد يضر القلب و البنكرياس 

عندما يحتوي الجسم على كمية من الحديد أكبر من حاجته، يمكن أن يتراكم الحديد في أعضاء مختلفة، وقد يصبح سامًا لهذه الأعضاء ويؤثر تراكم الحديد بشكل خاص على الكبد والقلب والبنكرياس، كما يمكن أن يؤثر على المفاصل ومع استمرار تراكم الحديد لفترات طويلة، قد تحدث أضرار شديدة في الأعضاء. 

أضرار فرط تحميل الحديد

يمكن أن يؤدي تراكم الحديد لفترة طويلة إلى الإصابة بمشكلات خطيرة، منها تليف الكبد، وأمراض القلب، ومرض السكري، وقد يصل الضرر في الحالات الشديدة إلى فشل الأعضاء كما يرتبط تراكم الحديد غير المعالج بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى بعض الأشخاص المصابين باضطرابات فرط تحميل الحديد. 

وتوجد حالة وراثية تعرف باسم داء ترسب الأصبغة الدموية، تجعل الجسم يمتص كمية من الحديد أكبر من حاجته، ما يؤدي إلى تراكمه في الأعضاء بمرور الوقت ولا يعاني جميع المصابين بهذه الحالة من تلف في الأنسجة والأعضاء، لكن الحالات غير المعالجة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. 

مخاطر الإفراط بدرجة كبيرة 

تناول كميات كبيرة جدًا من الحديد، خاصة في صورة مكملات أو أدوية، يمكن أن يؤدي إلى تسمم حاد وقد تسبب الجرعات الشديدة تلفًا في الأمعاء ونزيفًا وفقدان السوائل وانخفاض ضغط الدم وصدمة، ثم تلفًا في الأعضاء.

وفي حالات التسمم الشديد، يمكن أن تحدث تشنجات أو غيبوبة أو فشل في عدة أعضاء، وقد يصل الأمر إلى الوفاة، و لذلك فإن تناول جرعات كبيرة من الحديد دون إشراف طبي قد يمثل خطرًا حقيقيًا. 

الحد الأعلى لتناول الحديد

تحدد المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الحد الأعلى المقبول لتناول الحديد عند 45 ملليجرامًا يوميًا للبالغين، ويشمل ذلك الحديد القادم من الطعام والمشروبات والمكملات الغذائية ومع ذلك، قد يصف الطبيب جرعات أعلى من هذا الحد لفترة محددة لعلاج نقص الحديد أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، حسب حالة المريض ونتائج الفحوصات. 

هل الزيادة تحدث من الطعام 

الحصول على كمية زائدة من الحديد من الطعام وحده لا يؤدي عادةً إلى فرط تحميل الحديد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بوظائف طبيعية للأمعاء ويكون الخطر الأكبر عادةً عند تناول جرعات مرتفعة من مكملات الحديد أو وجود حالة صحية تجعل الجسم يخزن الحديد بكميات زائدة. 

متى يجب استشارة الطبيب

لا يُنصح بتناول مكملات الحديد من تلقاء نفسك لمجرد الشعور بالتعب أو الاشتباه في الإصابة بنقص الحديد و الأفضل إجراء الفحوصات اللازمة واستشارة الطبيب لتحديد ما إذا كان هناك نقص حقيقي في الحديد وما إذا كانت المكملات ضرورية، لأن زيادة الحديد في الجسم يمكن أن تكون ضارة وتؤدي إلى تلف الكبد وأعضاء أخرى.

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