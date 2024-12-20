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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
آية التيجي
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يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، ما يسبب الإرهاق، شحوب البشرة، وتساقط الشعر، ولتحسين مستويات الحديد في الجسم، يمكن لبعض الطرق الفعالة أن تحسن من مستويات الحديد من الجسم.

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

ولزيادة الحديد في جسمك، تناولي الأطعمة الغنية به، وتجنبي الأطعمة التي تعيق الامتصاص، وفكري في تناول مكملات الحديد عند الحاجة تحت إشراف الطبيب. 

ويمكن للحفاظ على توازن صحي في النظام الغذائي هو المفتاح لتجنب فقر الدم وتحسين صحتك العامة، وإليكم طرق فعالة لزيادة نسبة الحديد في الجسم، وتشمل ما يلي :

ـ تناول الأطعمة الغنية بالحديد:

احرصي على إدخال الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي، خاصة النوع الذي يسهل امتصاصه.

أفضل مصادر الحديد الحيواني (سهل الامتصاص):

اللحوم الحمراء (الكبد، اللحم البقري، لحم الغنم)

الدجاج والديك الرومي

المأكولات البحرية (مثل السردين، التونة، المحار)


أفضل مصادر الحديد النباتي (يحتاج إلى تعزيز امتصاصه):

البقوليات (العدس، الفول، الحمص)

الخضروات الورقية (السبانخ، الجرجير، السلق)

البذور والمكسرات (بذور الكتان، بذور اليقطين، اللوز)

الحبوب الكاملة (الشوفان، الكينوا)

لزيادة امتصاص الحديد من المصادر النباتية، تناوليها مع الأطعمة الغنية بفيتامين C (مثل البرتقال، الليمون، الفراولة) لأنها تعزز الامتصاص.


ـ تجنّب الأطعمة والمشروبات التي تعيق امتصاص الحديد :

بعض الأطعمة والمشروبات تعيق امتصاص الحديد من الجسم، لذا من الأفضل تقليل استهلاكها أو الابتعاد عنها أثناء تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

أهم العناصر التي تعيق امتصاص الحديد:

الشاي والقهوة: تحتوي على مادة التانين التي تعيق امتصاص الحديد.

منتجات الألبان: غنية بالكالسيوم، والذي قد يتنافس مع الحديد في الامتصاص.

الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك: مثل البقوليات النيئة، لكن النقع والطهي يقللان من تأثير هذا الحمض.


ويجب الإنتظار لمدة ساعتين بعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد قبل شرب الشاي أو القهوة.

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم


ـ تناول مكملات الحديد عند الحاجة :

في بعض الحالات، خاصة إذا كان نقص الحديد شديدًا، قد يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد.

ويمكن اللجوء إلى المكملات إذا كنتِ تعاني من أعراض نقص الحديد الشديدة (مثل التعب المستمر، شحوب الوجه، الدوخة) أو إذا كان مستوى الحديد في الدم منخفضًا وفقًا لفحص الدم.

نصائح عند تناول مكملات الحديد:

ـ تناولها على معدة فارغة أو مع عصير برتقال (لزيادة الامتصاص).

ـ تجنب الكالسيوم في نفس الوقت مع المكمل، لأنه يعيق الامتصاص.

ـ إذا شعرتِ باضطراب في المعدة، تناولها مع وجبة خفيفة.

ـ التزم بتوجيهات الطبيب بشأن الجرعة، لأن الإفراط في الحديد قد يسبب مشاكل صحية.

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3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

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