قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطفوا الأنظار في حفل استقبال الرئيس السيسي.. معلومات عن كورال أطفال جونبو الكوري
وزير المالية: نتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا
مجلس الأمن يمدد بالإجماع عقوبات السودان لشهرين ويبقي حظر السلاح على دارفور
7 علماء مصريين من "معهد علوم البحار" يحققون انجازا عالميًا
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا تفتح فصلًا جديدًا للتنمية

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن البيان المشترك الصادر بشأن إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية يعكس توجهًا متناميًا نحو توسيع التعاون بين البلدين، ويفتح مرحلة جديدة من العلاقات القائمة على المصالح المشتركة والتنمية والاستثمار.

وقال أبو العطا، في بيان صحفي، إن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في مسار السياسة الخارجية المصرية، ويعكس توجه الدولة نحو تنويع علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى.

القاهرة وسول.. إرادة سياسية لبناء شراكة أكثر اتساعًا

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن انتظام الزيارات رفيعة المستوى والتفاهم المتبادل بين البلدين يعكسان وجود إرادة سياسية لتوسيع مجالات التعاون، بما يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية إلى شراكة متعددة المسارات تشمل الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة.

وأشار إلى أن توافق مبادرة «S.H.I.N.E.» الكورية مع توجه مصر نحو تنويع الشراكات يعزز فرص بناء إطار أكثر استدامة للتعاون بين القاهرة وسول خلال المرحلة المقبلة.

«CEPA».. خطوة لدعم الاستثمار والتصنيع المتقدم

وأشار أبو العطا إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل أحد أبرز المسارات الاقتصادية التي يمكن البناء عليها، لما توفره من فرص لتطوير حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد أهمية توجيه الاتفاقية نحو جذب استثمارات كورية مباشرة إلى مصر، خاصة في الصناعات المتقدمة والمجالات التكنولوجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ونقل الخبرات ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. بوابة الاستثمارات الكورية

ولفت رئيس حزب «المصريين» إلى أهمية الاستفادة من المقومات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الشركات الكورية وإقامة مشروعات إنتاجية موجهة للسوق المحلية والتصدير.

وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من بنية أساسية وموانئ ومناطق صناعية يمكن أن يجعلها قاعدة مهمة للشركات الكورية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية.

التعليم والتدريب.. الاستثمار في الإنسان

وأشاد أبو العطا بما تضمنته الشراكة من اهتمام بالتعاون الثقافي والتعليمي والتدريب الفني والمهني، معتبرًا أن هذا المسار يمثل أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تأهيل الكوادر المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديث.

وأشار إلى أن تخصيص عام 2027 للتبادلات الثقافية بين البلدين يمكن أن يعزز التواصل الشعبي والثقافي، بالتوازي مع تطوير برامج التعليم والتدريب ونقل الخبرات.

توافق سياسي يعزز الاستقرار الإقليمي

وأكد رئيس حزب «المصريين» أن التفاهمات المصرية الكورية بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، في إطار احترام مبادئ القانون الدولي، تضيف بعدًا سياسيًا مهمًا إلى الشراكة الجديدة.

وأوضح أن توسيع مجالات التعاون بين القاهرة وسول لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، وإنما يشمل قضايا ذات اهتمام مشترك، بما يدعم الحوار والتنسيق بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

أبو العطا: التنفيذ هو معيار نجاح الشراكة

وشدد المستشار حسين أبو العطا على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات واستثمارات وبرامج تنفيذية واضحة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الشراكة الاستراتيجية.

واختتم رئيس حزب «المصريين» بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الكورية تمثل فرصة لتعزيز الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا وتأهيل الشباب، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز المصالح المشتركة بين الشعبين المصري والكوري.

حسين أبو العطا كوريا الشراكة الاستراتيجية العلاقات الاقتصادية توطين التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

ترشيحاتنا

اللواء محيى نوح

اللواء محيى نوح: كنت من أوائل الذين طالبوا الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية

اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال

القوات المسلحة خط أحمر.. اللواء محيي نوح يروي واقعة السنترال بعد نكسة 1967

اللواء محيي نوح، أحد أبرز قادة المجموعة 39 قتال وأبطال حرب أكتوبر 1973،

اللواء محيي نوح أحد أبطال أكتوبر: خبرات اليمن عززت قدراتنا القتالية قبل معركة رأس العش

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد