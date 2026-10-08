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أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب

الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي
الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي
ناصر السيد

رحب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بطريقة خاصة حيث نشر مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لرئاسة كوريا الجنوبية بمنصة "إنستجرام" على أنغام أغنية "بابا" للمطرب عمرو دياب.

رئيس كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس السيسي بأغنية عمرو دياب

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحرص عدد كبير من المتابعين على التعليق على المقطع الذي يتضمن لحظات استقبال الرئيس السيسي من جانب نظيره الكوري الجنوبي.

وتحمل زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية، أبعادًا تتجاوز تعزيز التعاون التقليدي، لتفتح المجال أمام توسيع الشراكات في مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات، في ظل تطلع القاهرة للاستفادة من التجربة الكورية وما حققته من نهضة وتقدم خلال العقود الماضية. 

كما عكست مباحثات الرئيس السيسي حرص مصر على ترسيخ سياسة خارجية تقوم على التوازن والتنوع والاحترام المتبادل، بالتوازي مع طرح عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وملف مياه النيل، بما يؤكد اتساع نطاق العلاقات المصرية الكورية وتعدد مساراتها السياسية والتنموية.

أهلا بيكي يا مصر رئيس كوريا الجنوبية الرئيس السيسي عمرو دياب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إنستجرام

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