ضيف عزيز على بلدي وشعبها.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي في سيئول

رحّب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى العاصمة سيئول، في زيارة دولة تُعد الأولى لرئيس مصري إلى كوريا الجنوبية منذ نحو 10 سنوات.

ونشر الرئيس الكوري رسالة ترحيب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أعرب خلالها عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزازه بوجوده ضيفًا عزيزًا على كوريا وشعبها.

وأشار لي جاي ميونغ إلى أن زيارة الرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي استكمالًا للحوار الذي جمع الرئيسين خلال زيارة سابقة إلى القاهرة العام الماضي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعة جديدة لمسار التعاون بين البلدين.

وفي رسالة حملت دلالات اقتصادية وتنموية، أعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تتكامل «معجزة نهر الهان» التي شهدتها كوريا الجنوبية مع «معجزة نهر النيل» في مصر، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين ودعم مسارات التنمية وتحقيق الازدهار المشترك.

علاقات مصرية كورية تشهد توسعًا متواصلًا

وتأتي الزيارة في ظل مسار متنامٍ للعلاقات المصرية الكورية، التي شهدت محطة مهمة بتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، قبل أن تتوسع مجالات التعاون بين القاهرة وسيئول لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية واستثمارية متعددة.

وتبرز كوريا الجنوبية باعتبارها أحد أهم الشركاء التنمويين لمصر في القارة الآسيوية، في ضوء التعاون القائم في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والسيارات، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والنقل، ومن بينها مشروعات مرتبطة بتوريد وتصنيع قطارات مترو القاهرة الكبرى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

ويأتي التحرك الرئاسي المصري ضمن جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وتستهدف تعزيز العلاقات السياسية مع دول المنطقة، وفتح آفاق أوسع أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب دعم الشراكات مع كبرى القوى الاقتصادية الآسيوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى قاعدة سيئول الجوية، الثلاثاء، في مستهل زيارة الدولة إلى كوريا الجنوبية، حيث كان في استقباله وزير المناخ والطاقة الكوري ومدير المراسم، إلى جانب السفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في سيئول.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الكوري لي جاي ميونغ، تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك الرئيس المصري خلال زيارته في مائدة مستديرة تضم عددًا من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية، بما يعكس التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات التجارية والصناعية بين القاهرة وسيئول.