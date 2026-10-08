قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك
الجرام يسجل 5229.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
سنتكوم تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد استمرار حركة الملاحة
هجوم لداعش على قاعدة عسكرية في نيجيريا يخلف قتلى من الجنود
فوق الـ 52 جنيها.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس
القيادة الوسطى الأمريكية: 20 مليون برميل نفط تعبر مضيق هرمز
الرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات مع كوريا الجنوبية إلى الشراكة الاستراتيجية
الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم
الرئيس السيسي: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات مختلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضيف عزيز على بلدي وشعبها.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي في سيئول

السيسي خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية
السيسي خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية
القسم الخارجي

رحّب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى العاصمة سيئول، في زيارة دولة تُعد الأولى لرئيس مصري إلى كوريا الجنوبية منذ نحو 10 سنوات.

ونشر الرئيس الكوري رسالة ترحيب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أعرب خلالها عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزازه بوجوده ضيفًا عزيزًا على كوريا وشعبها.

وأشار لي جاي ميونغ إلى أن زيارة الرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي استكمالًا للحوار الذي جمع الرئيسين خلال زيارة سابقة إلى القاهرة العام الماضي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعة جديدة لمسار التعاون بين البلدين.

وفي رسالة حملت دلالات اقتصادية وتنموية، أعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تتكامل «معجزة نهر الهان» التي شهدتها كوريا الجنوبية مع «معجزة نهر النيل» في مصر، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين ودعم مسارات التنمية وتحقيق الازدهار المشترك.

علاقات مصرية كورية تشهد توسعًا متواصلًا

وتأتي الزيارة في ظل مسار متنامٍ للعلاقات المصرية الكورية، التي شهدت محطة مهمة بتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، قبل أن تتوسع مجالات التعاون بين القاهرة وسيئول لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية واستثمارية متعددة.

وتبرز كوريا الجنوبية باعتبارها أحد أهم الشركاء التنمويين لمصر في القارة الآسيوية، في ضوء التعاون القائم في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والسيارات، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والنقل، ومن بينها مشروعات مرتبطة بتوريد وتصنيع قطارات مترو القاهرة الكبرى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

ويأتي التحرك الرئاسي المصري ضمن جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وتستهدف تعزيز العلاقات السياسية مع دول المنطقة، وفتح آفاق أوسع أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب دعم الشراكات مع كبرى القوى الاقتصادية الآسيوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى قاعدة سيئول الجوية، الثلاثاء، في مستهل زيارة الدولة إلى كوريا الجنوبية، حيث كان في استقباله وزير المناخ والطاقة الكوري ومدير المراسم، إلى جانب السفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في سيئول.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الكوري لي جاي ميونغ، تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك الرئيس المصري خلال زيارته في مائدة مستديرة تضم عددًا من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية، بما يعكس التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات التجارية والصناعية بين القاهرة وسيئول.

السيسي كوريا الجنوبية سيول الرئيس السيسي الشمال الكوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سكن لكل المصريين 9.. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: أروع هدية تقدمها لمن تحب هي وقتك.. ولا تضيّع عمرك في الندم

قداسة البابا تواضروس الثاني

«من احترام مواقيت الله إلى الأبدية».. البابا تواضروس يعلن 5 معايير لاستثمار الوقت

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: «قانون حفظ الوقت» يُحدّد 5 معايير لإدارة حياة الخادم

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد