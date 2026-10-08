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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سيد طه فايز: شراكة مصر وكوريا تضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على طريق التنمية

سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد
سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد
معتز الخصوصي

أشاد سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن التحرك المصري نحو الارتقاء بالعلاقات بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية والصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

وقال فايز، في تصريح صحفي، إن الشراكة المصرية الكورية تمثل نموذجًا مهمًا لتوجه الدولة نحو تنويع الشراكات الدولية وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

كوريا الجنوبية.. تجربة تنموية يمكن الاستفادة منها

وأوضح نائب رئيس شباب حزب الوفد أن العلاقات المصرية الكورية شهدت على مدار السنوات الماضية تعاونًا متناميًا، إلا أن المرحلة الحالية تتيح فرصة للانتقال بها إلى مستوى أكثر اتساعًا، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.

وأكد أن التجربة الكورية تمثل نموذجًا بارزًا في التحول إلى اقتصاد صناعي وتكنولوجي متقدم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الخبرات بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري وإمكاناته.

الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.. ملامح اقتصاد المستقبل

وأشار فايز إلى أن تركيز الرئيس السيسي على مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية يعكس إدراكًا لطبيعة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن التعاون مع كوريا في هذه المجالات يمكن أن يسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية المصرية، ودعم التحول الرقمي، وتطوير قطاعات إنتاجية جديدة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

تمكين الشباب من أدوات المستقبل

وشدد نائب رئيس شباب حزب الوفد على أن نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة يجب أن يتزامنا مع الاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب، باعتبارهم القوة الرئيسية القادرة على قيادة التحول التكنولوجي.

وأوضح أن توسيع برامج التدريب والتأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتقنيات الحديثة يمكن أن يفتح أمام الشباب فرصًا جديدة للعمل داخل السوق المصرية وخارجها، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد الرقمي.

من الاتفاقات إلى مشروعات وفرص عمل

وأكد فايز أن القيمة الحقيقية للشراكة المصرية الكورية ستظهر من خلال ترجمة التفاهمات إلى مشروعات واستثمارات حقيقية، تسهم في زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الكورية إلى القطاعات المتقدمة يمكن أن يمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري، خاصة إذا ارتبط بتدريب الكوادر المصرية وزيادة المكون المحلي وتعزيز فرص التصدير.

«شباب الوفد» يدعم الشراكات التي تعزز قوة الدولة

واختتم سيد طه فايز تصريحاته بالتأكيد على دعم شباب حزب الوفد لكل الجهود الرامية إلى تعزيز قوة الدولة المصرية اقتصاديًا وتنمويًا، مشيرًا إلى أن الحزب يساند السياسات الخارجية المتوازنة التي تستهدف بناء علاقات دولية قائمة على المصالح المشتركة.

وأكد أن مستقبل مصر يرتبط بقدرتها على الجمع بين قوة الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا وتمكين الشباب، معتبرًا أن الشراكة مع كوريا الجنوبية يمكن أن تكون إحدى البوابات المهمة لتحقيق هذا الهدف وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.

الوفد السيسي العلاقات المصرية الكورية التكنولوجيا حزب الوفد

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