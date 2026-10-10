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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى تفاهم بشأن تجارة المركبات الهجينة

الصين والإتحاد الأوروبي
الصين والإتحاد الأوروبي
محمود نوفل

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين والاتحاد الأوروبي توصلتا إلى "تفاهم" بشأن التجارة في المركبات الهجينة، بعد يومين من المحادثات.

ومن جانبه ؛ قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إنه كان يسعى إلى "نتائج ملموسة" من زيارته.

 وقالت الوزارة الصينية إن التفاهم بشأن تجارة المركبات الهجينة بطريقة متوافقة مع منظمة التجارة العالمية جاء بعد مفاوضات مكثفة.

وكانت المناقشات بين شيفتشوفيتش ووزير التجارة وانج وينتاو في بكين يومي الخميس والجمعة "عملية ومنتجة"، حسب ما قالت الوزارة الصينية.

وأضافت الوزارة الصينية : وفي خطوة ستجلب المزيد من الارتياح لبريطانيا الكبرى، التزمت بكين أيضًا بمواصلة توريد العناصر الحيوية مثل المعادن الأرضية النادرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع البيان :  الصين مستعدة... لمواصلة تسهيل الموافقة على رخص التصدير للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس الدائم الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي".
 

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