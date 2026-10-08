الصين والمملكة المتحدة يبحثان التعاون الاقتصادي والمالي

بحث نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنج"، في اتصال عبر الفيديو اليوم /الخميس/، مع وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

وقال "خه"، الذي يرأس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين وبريطانيا - خلال الاتصال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إنه "يتعين على الجانبين العمل معا على تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين، ومواصلة تعزيز التبادلات والتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية، واحترام المصالح الجوهرية لكل منهما، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وتعزيز التنمية المستقرة والإيجابية للعلاقات الاقتصادية الثنائية".

من جانبه.. قال هيلي، الذي يرأس أيضا الجانب البريطاني في الحوار، إن "الجانب البريطاني مستعد لتعزيز الحوار والتعاون مع الصين في المجالات الاقتصادية والمالية، وتعزيز التنمية المستمرة للعلاقات بين الصين وبريطانيا".