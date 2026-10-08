بكين: ترشيح الصين لمن يشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يبرهن على دعمها الراسخ للتعددية



أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم /الخميس/، أن ترشيح الصين للدكتورة سونج لي لشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يُظهر دعمها الثابت للتعددية وللمنظمة.

وقالت ماو نينج المتحدثة باسم الوزارة- خلال مؤتمر صحفي دوري ردا على سؤال ذي صلة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن منظمة الصحة العالمية وكالة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وتضطلع بدور قيادي وتنسيقي في الحوكمة الصحية العالمية.

وأضافت أنه في وقت تواجه فيه التعددية تحديات ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لدفع الصحة العالمية، فإن دور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يكتسب أهمية خاصة في توجيه المنظمة عبر التغيرات والظروف الجديدة نحو تنمية مطردة ومستدامة.

وقالت ماو إن ترشيح الصين للدكتورة سونغ يُظهر استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل التعزيز المشترك لبناء مجتمع عالمي لصحة الجميع، ويبرهن على دعم الصين الراسخ للتعددية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت "نعتقد أنه في حال انتخاب الدكتورة سونغ مديرة عامة لمنظمة الصحة العالمية، فإنها ستساعد المنظمة في أداء دور أكثر فعالية في تحسين صحة ورفاهية البشرية جمعاء".