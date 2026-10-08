قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهـ ـابية
البرلمان الأوروبي يقر قرارًا لمواجهة نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين: ترشيح الصين لمن يشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يبرهن على دعمها الراسخ للتعددية

بكين
بكين
أ ش أ


أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم /الخميس/، أن ترشيح الصين للدكتورة سونج لي لشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يُظهر دعمها الثابت للتعددية وللمنظمة.

وقالت ماو نينج المتحدثة باسم الوزارة- خلال مؤتمر صحفي دوري ردا على سؤال ذي صلة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن منظمة الصحة العالمية وكالة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وتضطلع بدور قيادي وتنسيقي في الحوكمة الصحية العالمية.

وأضافت أنه في وقت تواجه فيه التعددية تحديات ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لدفع الصحة العالمية، فإن دور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يكتسب أهمية خاصة في توجيه المنظمة عبر التغيرات والظروف الجديدة نحو تنمية مطردة ومستدامة.

وقالت ماو إن ترشيح الصين للدكتورة سونغ يُظهر استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل التعزيز المشترك لبناء مجتمع عالمي لصحة الجميع، ويبرهن على دعم الصين الراسخ للتعددية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت "نعتقد أنه في حال انتخاب الدكتورة سونغ مديرة عامة لمنظمة الصحة العالمية، فإنها ستساعد المنظمة في أداء دور أكثر فعالية في تحسين صحة ورفاهية البشرية جمعاء".

وزارة الخارجية الصينية منظمة الصحة العالمية منظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

الفنانة رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تكشف كواليس مشاركتها في فيلم الحافي ومسلسل عمرة رمضان |خاص

عبد المجيد عبدالله

نفاد تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله المرتقب في دبي.. 31 أكتوبر

أمنية سليمان

بعد غياب 15 عاما.. أمنية سليمان تعود للجمهور بـ “وجهة نظر خاين”

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد