برلماني: حماية المواطنين من الكلاب الضالة مسؤولية لا تحتمل التأجيل

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الانتشار المتزايد للكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية والزراعية أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن حالة القلق التي تثيرها هذه الظاهرة لدى الأهالي في العديد من المناطق.

وشدد في تصريحات خاصة على ضرورة التعامل مع الأزمة وفق رؤية علمية وإنسانية متكاملة، تحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان، مع الانتقال من الحلول المؤقتة إلى إجراءات مستدامة وقابلة للتنفيذ.

إطلاق برنامج قومي لحصر الكلاب الضالة

وقال حماد إن مواجهة الظاهرة تتطلب إطلاق برنامج قومي لحصر الكلاب الضالة من خلال فرق ميدانية وتقنيات رقمية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحدد أماكن التجمعات والكثافات، بما يساعد على توجيه التدخلات بصورة أكثر فاعلية.

وطالب بالتوسع في إنشاء مراكز إيواء وتأهيل إقليمية مجهزة، وتكثيف برامج التعقيم والتطعيم والرعاية البيطرية، إلى جانب تشديد الرقابة على إلقاء الكلاب في الشوارع أو التخلي عنها، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.

كما دعا عضو مجلس النواب إلى تشكيل فرق استجابة سريعة في جميع المحافظات، تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري مع الحالات التي تشكل خطرًا على السكان، خاصة في محيط المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب.

وأكد أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية بالتعاون مع الجهات البيطرية ومنظمات المجتمع المدني، لتعريف المواطنين بطرق التعامل الآمن مع الحيوانات، وسبل الوقاية من العقر، وأهمية الإبلاغ عن تجمعات الكلاب التي تمثل خطرًا.