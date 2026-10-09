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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتزييف الحقائق

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان
محمد الشعراوي

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تنامي الاعتماد على التكنولوجيا وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي يفرضان ضرورة تعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع، خاصة في ظل تصاعد القدرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو مفبركة تبدو حقيقية، بما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام والتأثير في قناعات المواطنين ومواقفهم تجاه مختلف القضايا.

وأوضحت الصبان، في بيان، أن التحدي لم يعد مقتصرًا على سرعة تداول المعلومات عبر المنصات الرقمية؛ بل امتد إلى صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع، وهو ما يستدعي التعامل مع كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بقدر من الحذر والتدقيق، وعدم الانسياق وراء المواد المثيرة أو إعادة نشرها قبل التأكد من صحتها ومصدرها.

وأشارت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل فرصًا واسعة للتقدم في مجالات متعددة، ويمكن توظيفها في دعم التنمية وتحسين الخدمات وتيسير حياة المواطنين، إلا أن إساءة استخدامها في صناعة الأخبار الكاذبة والتلاعب بالصور والأصوات والفيديوهات تمثل خطرًا حقيقيًا عندما تتحول هذه الأدوات إلى وسيلة لتشويه الحقائق أو الإساءة إلى الأشخاص أو إثارة البلبلة داخل المجتمع.

 

الإضرار بسمعة الأفراد والمؤسسات

وشددت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن خطورة المحتوى المفبرك تكمن في قدرته على الانتشار خلال وقت قصير، والوصول إلى أعداد كبيرة من المواطنين قبل التحقق من دقته، الأمر الذي قد يترك آثارًا سلبية على الرأي العام، ويؤدي إلى تكوين انطباعات ومواقف استنادًا إلى وقائع غير صحيحة، فضلًا عن الإضرار بسمعة الأفراد والمؤسسات وزعزعة الثقة في المعلومات المتداولة.

وأشارت إلى أن مواجهة هذه المخاطر تبدأ من بناء شخصية واعية تمتلك القدرة على التفكير النقدي والتحقق من المعلومات ومقارنة المصادر المختلفة، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية، بحيث يدرك كل مستخدم أن مشاركة صورة أو مقطع فيديو غير موثوق لا تمثل مجرد تصرف فردي، وإنما قد تسهم في توسيع دائرة التضليل وتوجيه النقاش العام نحو معلومات مغلوطة.

 

آليات التلاعب بالمحتوى الإلكتروني

ولفتت الصبان إلى أن الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية تتحمل مسؤولية مشتركة في نشر الوعي الرقمي، وتعريف المواطنين، خاصة الشباب والأطفال، بآليات التلاعب بالمحتوى الإلكتروني وطرق اكتشاف المؤشرات التي قد تكشف زيفه، إلى جانب تشجيعهم على الرجوع إلى المصادر الأصلية والجهات الموثوقة قبل تبني أي رواية أو تداولها.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، مع دعم الجهود الرامية إلى مواجهة المحتوى المضلل وفقًا للقانون، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من الابتكار التكنولوجي وحماية المجتمع من إساءة استخدامه.

ولاء الصبان لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب الذكاء الاصطناعي

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