قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر أرتان يطلب التحكيم في الدوري المصري.. وعصام عبد الفتاح يكشف كواليس القمة
فتح تشيد بمواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته
الصين والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى تفاهم بشأن تجارة المركبات الهجينة
شاب ينهي حياه عمه أمام الناس في الشارع باحدى قرى الدقهلية
إصابة أسامة فيصل بقطع .. وجراحة عاجلة لـ لاعب البنك الأهلي
منح حازم حسني الميدالية الذهبية الرئاسية في افتتاح كأس العالم للرماية 2026
برلماني: حماية المواطنين من الكلاب الضالة مسؤولية لا تحتمل التأجيل
الخزانة الأمريكية تسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية فورا
عصام عبد الفتاح يحسم الجدل بشأن استقالة محمود البنا ويكشف موقفه من حكام القمة
شوبير: نتيجة مباراة القمة لا تؤثر على استمرار عموتة مع الأهلي
أول تعليق من زيلينسكي على صفقة الديزل بين ترامب وبوتين
التحالف يعلن تدمير تدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الفصائل اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي البحوث يطلق برنامجا لتحويل ابتكارات الباحثين إلى مشروعات استثمارية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
أ ش أ

أعلن المركز القومي للبحوث إطلاق برنامج تدريبي تطبيقي بعنوان "ما بعد الفكرة.. من الابتكار إلى السوق والاستثمار"، خلال أيام 14 و19 و21 أكتوبر الجاري، بمقر المركز، بهدف تأهيل الباحثين والمبتكرين لتحويل أفكارهم البحثية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتسويق والاستثمار.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار احتفالات المركز بالذكرى السبعين لتأسيسه، وفي سياق جهوده لتعزيز الاستفادة التطبيقية من مخرجات البحث العلمي، وربط الابتكارات باحتياجات السوق، ودعم ثقافة ريادة الأعمال داخل المؤسسات البحثية.

وينظم البرنامج الأمانة العامة للمركز، برئاسة إيهاب السيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة والقائم بأعمال أمين عام المركز، بالتعاون مع لجنة ريادة الأعمال بمعهد البحوث الطبية، برئاسة الدكتورة رحاب حجازي.

ويتضمن البرنامج 3 أيام تدريبية تغطي المراحل الأساسية لتحويل الابتكار إلى مشروع قابل للتنفيذ والاستثمار، حيث يتناول اليوم الأول، في 14 أكتوبر، كيفية عرض الابتكارات وحماية الملكية الفكرية واختبار احتياجات السوق،ويخصص اليوم الثاني، في 19 أكتوبر، لمناقشة آليات التمويل والاستثمار، وتصحيح المفاهيم الشائعة بشأن الشركات الناشئة، وبناء فرق العمل القادرة على تنفيذ المشروعات.

ويركز اليوم الثالث، في 21 أكتوبر، على تصميم نموذج العمل وتطوير العروض الفنية للمشروعات، وإعداد المشاركين لعرض أفكارهم أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين.

ويجمع البرنامج بين الجانب النظري والتطبيق العملي من خلال ورش عمل تفاعلية واستشارات مباشرة، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام خبراء ومستثمرين، وتقييمها وفقًا لمتطلبات التطبيق والاستثمار.

ويستهدف البرنامج أعضاء هيئة البحوث والباحثين والمبتكرين وأصحاب الأفكار والمشروعات البحثية القابلة للتطبيق، لمساعدتهم على تطوير نماذج أعمال مستدامة، وتعزيز فرص تسويق ابتكاراتهم وتحقيق عائد اقتصادي منها.

وأكد المركز أن المشاركة في البرنامج مجانية بالكامل، مع منح شهادة معتمدة من المركز القومي للبحوث للمشاركين المستوفين لمتطلبات التدريب، بما يدعم بناء جسور التواصل بين الباحثين والخبراء والمستثمرين، ويفتح المجال أمام تحويل الأفكار العلمية الواعدة إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

المركز القومي للبحوث ما بعد الفكرة الابتكارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

محمد صلاح وبيب جوارديولا

جوارديولا يفاجئ محمد صلاح بتصريح مثير عن انتقاله إلى طرابزون سبور

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم

صعود الذهب الآن.. ارتفاع عيار 21 اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

سعر الذهب

ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. استمع لوجهة نظر الآخرين

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. حاول ألا تتمسك برأيك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. مفاجآت مهنية وعاطفية

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. توقعات الحب والعمل

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد