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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: محادثات بوتين وترامب ناقشت آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية

موسكو
موسكو
أ ش أ

أعلنت الرئاسة الروسية /الكرملين/ أن الاتصال الذي جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تناولا خلاله آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية.

ووفق بيان الكرملين، الذي أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - فإن "اتصالا هاتفيا جرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظيت آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية باهتمام كبير".

وأضاف البيان أن بوتين وترامب تطرقا أيضًا إلى الوضع المتعلق بإيران وجوانب مختلفة من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر البيان أن الجانب الروسي أكد، خلال الاتصال، بحث أوضاع الطاقة العالمية، استعداده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية، معربا عن ثقته بأن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي بأسره.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية بين الرئيسين. وشمل ذلك أيضا التعاون عبر الإدارتين الرئاسيتين والأجهزة الخاصة وجهات أخرى

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن اليوم، أنه أجرى مكالمة هاتفية "ناجحة للغاية" مع نظيره الروسي .. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "اختتمتُ للتو اجتماعًا ناجحًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ووفقًا للرئيس الامريكي، فقد تم الاتفاق إمدادات طاقة واسعة النطاق من روسيا إلى الولايات المتحدة والسوق العالمية.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا مستعدة لتوريد 1.8 مليون طن من وقود الديزل حتى نهاية نوفمبر المقبل، على أن تعقب ذلك شحنات إضافية تبلغ 3 ملايين طن بعد فترة وجيزة، وفقًا لقدرة مصافي التكرير الروسية.

وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "اتُفق على أن تزود روسيا السوقين الأمريكية والعالمية فورًا بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، وبـ500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر، ثم بمليون طن إضافي بعد ذلك مباشرة. وإضافة إلى ذلك، وبناءً على قدرة مصافي تكرير الديزل لديها، ستورد روسيا 3 ملايين طن من وقود الديزل خلال فترة قصيرة".

الرئاسة الروسية الكرملين فلاديمير بوتين

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