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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك
موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك
عبد الفتاح تركي

يترقب المواطنون موعد موسم الحج 2027 للعام الهجري 1448، بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتعلقة بحج الجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي، حيث ارتفعت معدلات البحث عن موعد بدء مناسك الحج، وتاريخ يوم التروية ووقفة عرفات ويوم النحر وأيام التشريق، إلى جانب موعد عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية، من المقرر أن يبدأ موسم الحج 2027 في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1448، على أن يظل الموعد النهائي مرتبطا بتحري هلال شهر ذي الحجة 1448-2027 من قِبل دار الإفتاء المصرية، لمعرفة غرة الشهر، ومن ثم تحديد التاريخ الميلادي لليوم الثامن منه.

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وتشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1448 ستكون فلكيا يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2027، وبذلك يكون يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم الجمعة الموافق 14 مايو 2027، بينما تكون وقفة عرفات فلكيا يوم السبت 15 مايو 2027.

متى يبدأ موسم الحج 2027؟

يبدأ موسم الحج 2027 في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1448، وهو يوم التروية، وفقا للحسابات الفلكية المبدئية الواردة، على أن يبدأ تحديد الموعد النهائي بعد تحري هلال شهر ذي الحجة من قِبل دار الإفتاء المصرية.

ويمثل يوم التروية بداية مناسك الحج، ويتبعه يوم وقفة عرفات، ثم يوم النحر، وبعده أيام التشريق الثلاث، ولذلك تتركز عمليات البحث عن موعد موسم الحج 2027 حول هذه التواريخ الأساسية التي تحدد تسلسل المناسك خلال شهر ذي الحجة.

وبحسب الحسابات الفلكية المبدئية، فإن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1448 ستكون فلكيا يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2027، وهو ما يجعل اليوم الثامن من الشهر، أي يوم التروية، موافقا ليوم الجمعة 14 مايو 2027.

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متى يكون يوم التروية 2027؟

يكون يوم التروية 1448، وفقا للحسابات الفلكية المبدئية، يوم الجمعة 14 مايو 2027، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الذي تبدأ فيه مناسك الحج.

ويرتبط تحديد موعد يوم التروية رسميا بنتائج استطلاع هلال شهر ذي الحجة، إذ إن الحسابات الفلكية تقدم موعدا مبدئيا، بينما يكون تحديد غرة الشهر وفقا للإعلان الرسمي بعد تحري الهلال من قِبل دار الإفتاء المصرية.

متى تكون وقفة عرفات 2027؟

تكون وقفة عرفات فلكيا يوم السبت 15 مايو 2027، وفقا للحسابات الفلكية المبدئية الخاصة بموسم الحج 2027.

وتأتي وقفة عرفات بعد يوم التروية مباشرة، حيث يكون يوم التروية يوم الجمعة 14 مايو 2027، ثم تكون وقفة عرفات يوم السبت 15 مايو 2027، وفقا للتواريخ الفلكية الواردة.

متى يكون عيد الأضحى 2027؟

يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1448 فلكيا يوم الأحد 16 مايو 2027، وفقا للحسابات الفلكية المبدئية الواردة في بيانات موسم الحج 2027.

وتكون غرة شهر ذي الحجة 1448 فلكيا يوم الجمعة 7 مايو 2027، بينما تكون وقفة عرفات فلكيا يوم السبت 15 مايو 2027، ويأتي عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 مايو 2027.

ويظل الموعد النهائي مرتبطا باستطلاع هلال شهر ذي الحجة، وفقا للإجراءات المعتمدة، ولذلك فإن التواريخ الفلكية تظل مبدئية إلى حين الإعلان الرسمي.

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متى يولد هلال شهر ذي الحجة 1448؟

بحسب مركز الفلك الدولي، يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 1448، الموافق ميلاديا 6 مايو 2027، وهو يوم الرؤية.

وتوفر هذه الحسابات مؤشرا فلكيا حول إمكانية رؤية الهلال وتحديد بداية شهر ذي الحجة، إلا أن الموعد الرسمي لغرة الشهر يرتبط بتحري الهلال وفقا للإجراءات المعتمدة.

كم يبقى هلال ذي الحجة في سماء مكة والقاهرة؟

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 10 دقائق، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 6 مايو 2027، وهو يوم الرؤية.

كما يبقى الهلال الجديد في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 12 إلى 19 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وتختلف مدة بقاء الهلال الجديد من مكان إلى آخر وفقا للموقع الجغرافي، حيث تمتد فترات بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 5 إلى 29 دقيقة.

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كم يبقى هلال ذي الحجة في العواصم والمدن العربية والإسلامية؟

يبقى الهلال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 5 إلى 29 دقيقة، وفقا للحسابات الفلكية الواردة.

ويستثنى من ذلك مقديشيو التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، بينما يغرب الهلال في كوالالمبور قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق.

وتأتي هذه البيانات ضمن الحسابات المرتبطة بميلاد هلال شهر ذي الحجة وتحديد إمكانية بقائه في السماء بعد غروب الشمس في يوم الرؤية.

ما مواعيد مناسك الحج 2027؟

وفقا للحسابات الفلكية المبدئية، ولحين استطلاع هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1448 رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية، جاءت أبرز التواريخ المتعلقة بموسم الحج 2027 على النحو الآتي.

يوم التروية 1448: الجمعة 14 مايو 2027.

وقفة عرفات 1448: السبت 15 مايو 2027.

يوم النحر 1448: الأحد 16 مايو 2027.

أول أيام التشريق 1448: الإثنين 17 مايو 2027.

ثاني أيام التشريق 1448: الثلاثاء 18 مايو 2027.

ثالث أيام التشريق 1448: الأربعاء 19 مايو 2027.

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ما ترتيب أيام مناسك الحج 2027؟

يبدأ التسلسل الوارد لموسم الحج 2027 بيوم التروية الموافق الجمعة 14 مايو 2027، ثم تأتي وقفة عرفات يوم السبت 15 مايو 2027، ويليها يوم النحر وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 مايو 2027.

وبعد يوم النحر تبدأ أيام التشريق الثلاثة، حيث يكون أول أيام التشريق يوم الإثنين 17 مايو 2027، وثاني أيام التشريق يوم الثلاثاء 18 مايو 2027، وثالث أيام التشريق يوم الأربعاء 19 مايو 2027.

الحج السياحي

وتظل هذه المواعيد قائمة على الحسابات الفلكية المبدئية لحين استطلاع هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1448 رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية، وهو ما يحدد الموعد المعتمد لبداية الشهر وتسلسل أيام مناسك الحج.

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