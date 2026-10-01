أوكرانيا تقدم احتجاجاً رسمياً بشأن استدعاء مبعوثها الدبلوماسي في بيلاروس

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، عن تقديم احتجاج رسمي بشأن استدعاء بيلاروس للقائم بأعمال كييف في جمهورية بيلاروس إلى وزارة الخارجية البيلاروسية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أنه "تحتج أوكرانيا على استدعاء القائم بأعمالها في جمهورية بيلاروس إلى وزارة الخارجية في مينسك، وعلى التصريحات التي أدلى بها الجانب البيلاروسي بشأن حادثة تتعلق بشاحنة في مقاطعة بريانسك الروسية. ونحن نعتبر تحميل أوكرانيا المسؤولية أمراً لا أساس له من الصحة، وذلك في غياب أدلة مقنعة تثبت تورطها".

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن "الاتهامات العلنية التي وجهتها مينسك لأوكرانيا ترافقت مع مزاعم ن أوكرانيا تسعى عمداً لجر بيلاروس إلى الصراع، فضلاً عن التهديدات باتخاذ تدابير رد مناسبة"، بحسب البيان.